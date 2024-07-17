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Бастующие сотрудники «Evolution Georgia» проведут акцию солидарности
17.07.2024 18:44
Прошло 6 дней с тех пор, как часть сотрудников онлайн-казино «Evolution Georgia» в Грузии объявила 12 июля бессрочную забастовку. Основное требование бастующих – достойные условия труда.
Сегодня, 17 июня, в 19:00. Перед офисом компании [ул. Механизации №1] пройдет акция солидарности. Бастующие призывают граждан поддержать их.
По словам члена профсоюза «Эволюция» Махаре Паташури компания в течение этих 6 дней не общалась с бастующими.
«Забастовка проходит хорошо. Люди присоединяются к нам. Руководство пока молчит. Сообщается, что 50 сотрудников [которые не бастуют] были вызваны в головной офис для переговоров о забастовке. Кажется, они уже понимают, что их дела плохи и хотят «натренировать» людей.
Что касается количества бастующих, мы подсчитываем бастующих, исходя из того, сколько людей не заходят в здание, потому что не все стоят снаружи. Это число варьируется. Например, позавчера [15 июля] в дневную смену отсутствовало 70%, вчера [16 июля] – 60%», — рассказал Махаре Паташури.
То, что число бастующих меняется, подтверждает и «Evolution Georgia». В компании рассказали Netgazeti, что на данном этапе бастуют до 10% сотрудников, то есть до 800 человек.
Члены профсоюза работников заявляют, что забастовка будет продолжаться «до тех пор, пока будут решены проблемы с трудовыми правами работников».
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