

Патриархия Грузии призвала Азербайджан разрешить ей службы в храме на ее территории

01.08.2024 16:25





Патриархия Грузии призвала власти Азербайджана позволить ей проводить регулярные службы в Курмухской церкви Святого Георгия, расположенной в Гахском районе страны.



«Обращаемся к соответствующим представителям властей Азербайджана за тем, чтобы Курмухская церковь Святого Георгия стала действующим храмом, и Патриархии Грузии было позволено регулярно проводить в ней богослужения», — сказано в заявлении.



Поводом для обращения послужил музыкальный видеоклип, снятый в церкви. По данным Патриархии, в нем азербайджанский музыкант, на «электронном музыкальном инструменте» исполняет грузинскую песню «Ачарули», «стоя на солее».



Сообщается, что клип вызвал недовольство общественности. Автор удалил его Youtube, спустя несколько дней после публикации. Музыкант также заверил, что снял клип из любви и уважения к грузинской культуре.



«Вышеуказанный факт не первый, и мы постоянно стоим перед проблемой, которая вызывает напряженность, справедливое возмущение общества и оскорбление чувств верующих», — говорится в заявлении.



«Подобные случаи еще раз подтверждают, насколько важно восстановления первоначального предназначения грузинских церквей и монастырей на азербайджанской территории.»



Патриархия отдельно обращается к председателю Управления мусульман Кавказа, шейху уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде, с просьбой изучить факты и принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.



Курмухская церковь Святого Георгия была построена в Курмухском ущелье в конце XII — начале XIII века. Тогда эти земли входили в состав Грузинского царства.



Власти Азербайджана признают ее памятником архитектуры. В настоящее время местной грузинской православной общине разрешено проводить в церкви богослужения на Гиоргоба – 6 мая и 23 ноября.



После распада СССР и восстановления независимости Грузии и Азербайджана, вокруг темы храма между Баку и Грузинской церковью неоднократно возникали недопонимания. Один из последних инцидентов произошел в 2017 году. Тогда Патриархию возмутил клип азербайджанской развлекательной телекомпании. В нем мужчина в комической манере исполнял в храме «Ave Maria».





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