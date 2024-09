Международный кинофестиваль BIAFF 2024 пройдет в Батуми с 27 сентября по 3 октября

На кинофестивале будет представлено 30 полнометражных и 25 короткометражных фильма из более чем 25 стран.



Конкурсная секция BIAFF Feature Films представила следующее жюри:



Гела Баблуани (глава жюри, Грузия), Катаржина Климкевич (Польша), Никос Панайотопулос (Греция), Анджей Слоуицки (Германия), Тинатин Кайришвили (Грузия).



В этой секции BIAFF Feature Films International Competition будут представлены десять фильмов:



• Dying, Matthias Glasner, Германия, 2024; 180 мин.

• The Editorial Office, Roman Bondarchuk, Украина / Германия / Словакия / Чехия, 2024; 126 мин.

• Figurant, Robert Glinski, Польша, 2023; 104 мин.

• Greice, Leonardo Mouramateus, Бразилия / Португалия 2024, 108 мин.

• Любимая, Лилья Ингольфсдоттир, Норвегия, 2024 г., 100 мин.

• Куклы, Маниджет Хекмат, Иран, 2024 г., 76 мин.

• Не то, что вы думаете, Вюслат Сарачоглу, Турция, 2024 г., 108 мин.

• Вместе 99, Лукас Мудиссон, Швеция/Дания, 2023, 115 мин.

• Антиквариат, Русудан Глурджидзе, Грузия/Финляндия/Швейцария/Германия, 2024; 132 мин.

• Паноптикон, Георгий Сихарулидзе, Грузия/Франция/Италия/Румыния, 2024; 95 мин.



В конкурс короткометражных фильмов BIAFF представлено 20 фильмов. В состав жюри войдут три человека — глава жюри Кшистоф Гиерат (Польша), Рингайле Лесчинскиене (Литва), Георгий Овашвили, (Грузия).



Короткометражные фильмы BIAFF



• Aldi, Гироги Арабули, Грузия, 2024; 18 мин.

• Dead, Гога Антидзе, Грузия, 2024; 17 мин.

• Приманка, Георгий Мухадзе/Тоби Андрис, Грузия; 15 мин.

• Сапожник, Леван Биркадзе/Танне Зоммер, Грузия; 10 мин.

• Застрял в Силезии, Сандро Высоцкий, Грузия/Польша, 2024; 23 мин.

• 3MWh, Мария-Магдалена Кохова, Чехия, 2024; 12 мин.

• A Bird Flew, Лейнад Пахаро Де ла Хоз, Колумбия, 2024; 20 мин.

• A Summers End Poem, Лам Кан-жао, Китай, 2024; 15 мин.

• Будь кем-то, Михал Точек, Польша, 2024; 27 мин.

• Зуб оленя, Саиф Хаммас, Палестина, 2024; 16 мин.

• Мечты как бумажные кораблики, Самуэль Сюффрен, Гаити, 2024; 19 мин.

• Для дикой земли, Эмиль Кашка, Австрия, 2024; 19 мин.

• Гуси для любви, Артем Тумарченко, Украина, 2024; 25 мин.

• Happy End Day, Анастасия Михальчук, Украина, 2024; 13 мин.

• Квара, история любви и футбола, Раффаэле Иардино/Марио Леомбруно Италия, 2024; 11 мин.

• Номинант, Бируте Капустинскайте, Лейтува, 2024; 15 мин.

• Санки Йоксан, Азер Гулиев, Франция/Азербайджан, 2024; 18 мин.

• Шалал, Амир Али Сисипур, Иран, 2024; 15 мин.

• Короткое путешествие, Эреник Бекири, Албания, 2023; 17 мин.

• Запах свежей краски, Мирис свеже фарбе, Сербия, 2024; 14 мин.



Поддержка фестиваля: NDF (Фонд новой демократии), Посольство Италии, Институт Гете, Посольство Швеции, Датский институт культуры, Норвежский институт кино, Посольство Литвы, Посольство Бразилии, Vistula Film Foundation, Батумский театр кукол.



Спонсоры фестиваля: Cinema CAVEA GRAND MALL, отель «PIAZZA», Arrebato Films, Mareteli Friends Winery, BigChefs Batumi, Privet Iz Batumi Café, Radisson Blue Batumi.



Информационная поддержка фестиваля: Радио Фортуна/Fortuna+, Adjara TV, Batumi TV, Film New Europe (filmneweurope.com), Газета Batumelebi/netgazeti, Billboard Georgia, On.ge



Контактная информация: biaff.org, fb.com/biaffbatumi

Тел: 599-482181,

[email protected]



