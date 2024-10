Межпланетная станция Europa Clipper повезла к Юпитеру запись о том, что Абхазия - это Грузия

Сегодня с комсодрома на мысе Канаверал во Флориде тяжелая ракета компании SpaceX отправила в многолетний путь межпланетный космический аппарат NASA Europa Clipper, предназначенный для изучения спутника Юпитера - Европы.

На борту Europa Clipper установлены девять научных приборов, которые будут исследовать океан, грунт и ледники.

Это самая дорогая научная межпланетная миссия, и первая именно для целенаправленного изучения спутника Европа (JUICE всё же про несколько спутников). Ключевая задача — найти условия для возникновения жизни в выбросах воды с самого интересного спутника Юритера.



Проект Europa Clipper находился в разработке почти 25 лет и стоил более 5 миллиардов долларов.



В прошлом году NASA сообщила, что установит на аппарат специальную табличку. на внешней стороне которой выгравированы звуковые волны, передающие произношение слова «вода» на 103 земных языках.



На внутреннюю сторону таблички нанесено стихотворение поэтессы Ады Лимон In Praise of Mystery: A Poem for Europa («Во славу тайны: Поэма для Европы»). Также здесь выгравирован портрет Рональда Грили, одного из основателей планетологии, и уравнение Дрейка. Это формула для подсчета количества внеземных цивилизаций, с которыми теоретически может столкнуться человечество.



Важной частью пластины на Europa Clipper стал спрятанный в ней микрочип. Он содержит 2,6 млн имен, оставленных на сайте NASA в рамках кампании «Послание в бутылке». В том числе и мое послание, что Абхазия - это Грузия (Abkhazia - is Georgia) и что мы вернемся. Точно такую же надпись доставил на Марс в 2020 году марсоход Perseverance, который работает там до сих пор.



NASA подтвердила работоспособность Europa Clipper после отделения от разгонного блока.



Впереди почти 3 миллиарда километров и 6 лет до начала основной миссии.



Источник: www.cyxymu.info

