Сборная Грузии по регби в ноябре проведет важные матчи

Касаясь встречи с Италией, Кокерилл сказал: «В июле 2022 года в Батуми сборная Грузии победила Италию и сделала важную заявку на то, что заслуживает играть в Кубке Шести Наций (КШН,Six Nations Championship).. Сейчас матч с Италией важен для того, чтобы еще раз показать всему миру, в какой кондиции находится наша сборная». «24 ноября в Тбилиси сыграем с Тонга, игроки соперника отлично подготовлены физически, мы играем дома и сделаем все, чтобы обрадовать наших поклонников»,- заключил многоопытный английский специалист Р.Кокерилл (16 декабря ему исполняется 54 года), который с января текущего года является главным тренером сборной Грузии.



Эпохальная победа над Японией



13 июля 2024 года стал праздничным днем для грузинского регби, имеющая богатые традиции с начала 1960-х годов, немалые успехи последних лет и симпатии сотен миллионов поклонников в десятках странах. 13 июля национальная сборная Грузии со счетом 25:23 выиграла в гостях у сборной Японии-матч прошел в г. Сендаи. Это была третья за последние два года победа Грузии над командой -представителем Тьер 1 ( Tier 1)– так в мире называют элитный уровень регби. 10 июля 2022 года Грузия со счетом 28:19 выиграла в г. Батуми тест –матч у Италии, выступающей в КШН (Six Nations Championship). 19 ноября 2022 года в Кардиффе сборная Грузии со счетом 13:12 выиграла тест-матч у Уэльса, которая ранее неоднократно побеждала в КШН и много раз занимала призовые места в этом элитном турнире, а также успешно выступала на ЧМ.И вот победа над Японией в гостях. Это был седьмой матч в истории сборных двух стран, до этого 5 побед имела Япония и одну Грузия (2014 год), с 2020 года Япония- представитель Тьер 1 и поэтому эта победа Грузии имеет эпохальное значение. По мнению специалистов, эта победа над сильнейшей сборной Японии даст новый толчок развитию регби Грузии, будет способствовать ее популярности в мире и станет фактором большей узнаваемости нашей страны.



20 июля в Сиднее сборная Грузии провела тест-матч с сильнейшей сборной Австралии и несмотря на поражение (29:40) заслужила хорошие отзывы зарубежных специалистов регби и симпатии зрителей.



Состав сборной Грузии



Для подготовки к вышеназванным ноябрьским матчам в сборную Грузии были приглашены: Ника Абуладзе, Вано Каркадзе, Лука Джапаридзе (все «Монпелье»,Франция), Георгий Ахаладзе («Клермон»,Франция),Георгий Мамаиашвили, Георгий Джавахия, Георгий Квеселадзе (все «Гренобль», Франция ), Лука Ниорадзе, Тедо Абжандадзе, Дачи Папунашвили (все «Ориак», Франция), Николоз Сутидзе, Сандро Кунтелия(«Ля Рошель», Франция ), Ираклий Апциаури, Бека Сагинадзе, Бека Швангирадзе, Давид Ниниашвили( все «Лион», Франция), Лаша Джайани («Невер», Франция ), Ладо Чачанидзе, Михаил Бабунашвили, Демур Ефремидзе, Георгий Цуцкиридзе, Лука Иванишвили, Тенгиз Перанидзе, Лука Маткава, Демур Тапладзе, Торнике Кахоидзе, Сандро Тодуа, Акакий Табуцадзе, Амиран Швангирадзе, Лука Цирекидзе( все «Шави Ломи»,Тбилиси), Торнике Джалагония(«Прованс», Франция), Илия Спандерашвили («Валанс», Франция), Сандро Мамамтавришвили («Пенза», РФ), Василий Лобжанидзе («Ойонна», Франция), Гела Апрасидзе («Перпиньян», Франция), Георгий Швелидзе(«Брив», Франция).



Из истории регби Грузии



Традиции регби Грузии были заложены еще в 1960-1980-х годах:в 1966 году тбилисское «Динамо» стало серебряным призером чемпионата СССР, а тбилисский «Локомотив» 4 раза (1968, 1972, 1978 и 1981) был бронзовым призером первенства СССР. Но самых больших успехов в период СССР добилась «Айя» из Кутаиси-эта уникальная команда трижды подряд (1987-1989) становилась чемпионом СССР и два раза выигрывала Кубок СССР(1987 и 1990).



После восстановления государственной независимости Грузии (1991) несмотря на существовавшие в стране проблемы наши регбисты добились больших успехов. Национальная сборная Грузии шесть раз участвовала в ЧМ(2003 ,2007, 2011 , 2015, 2019, 2023). Наша сборная 17 раз побеждала в «Rugby Europe International Championships», в последний раз это произошло 17 марта 2024 года. Читателям поясню, что в этом турнире «Rugby Europe International Championships не играют сборные, выступающие в Six Nations Championship (Англия, Ирландия,Франция,Шотландия, Уэльс и Италия), но это не умаляет победы Грузии, которая стремится завоевать право присоединиться к Кубку шести наций, но ввиду ряда обстоятельств(это тема отдельного разговора) пока не сумела достичь этой цели. Одна часть европейских специалистов и деятелей регби в последние годы открыто заявляет о возможности присоединения Грузии к этому турниру счет расширения числа участников Кубка шести наций, другие считают невозможным решение данного вопроса из-за коммерческих и других факторов. В последние годы сборная Грузии занимала 13-ое место в мировом рейтинге национальных команд и седьмое место в европейском рейтинге, после победы над Японией (13 июля) сборная Грузии перешла на 12-ое место в







