Bank of Georgia сообщил о задержании сотрудника компании

07.12.2024 20:48





Bank of Georgia сообщил о задержании сотрудника компании на митинге 6 декабря. Задержанного зовут Вако Алавидзе. Bank of Georgia пишет, что юристы компании делают всё для того, чтобы его как можно скорее отпустили.



Цитата. «Насилие против протестующих для нас категорически неприемлемо! Для Bank of Georgia нет альтернативы евроинтеграции!», — сказано в сообщении банка в фейсбуке.



В комментариях к посту Bank of Georgia также обозначил свою позиции по поводу забастовки банковского сектора и заявил, что, в первую очередь, это навредит рядовым гражданам.



«Прекращение работы больниц или других служб, выполняющих жизненно важные функции, а также перебои в банковских услугах могут создать проблемы с источниками средств к существованию для многих людей», — считают в банке.



Контекст. Впервые Bank of Georgia высказался о ситуации с приостановкой евроинтеграции Грузии 30 ноября. В банке тогда также заявили, что альтернативы вступлению в ЕС для Грузии нет.





