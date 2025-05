Посол Грузии представил участникам Австралийского бизнес-саммита инвестиционный потенциал страны

02.05.2025 19:56





Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Австралийском Союзе Бека Двали приняла участие в ежегодном заседании Австралийского бизнес-саммита (Australia Business Summit Council (ABSC)) в Сиднее.



По данным МИД, посол Грузии предоставил представителям ведущих деловых кругов и СМИ Австралии информацию о тенденциях экономического развития Грузии, инвестиционном и торговом потенциале.



«На мероприятии состоялась презентация выпуска ежегодного журнала Австралийского бизнес-саммита Ekonomos за 2025 год (https://www.absc.online/ekonomos-menu.php), в котором опубликована статья посла Грузии «Georgia – The Hub For Doing Business».



В статье рассматриваются приоритеты внешней и экономической политики Грузии, перспективные секторы экономики, австралийско-грузинские связи и планы на будущее», — говорится в информации.





