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Посол Грузии представил участникам Австралийского бизнес-саммита инвестиционный потенциал страны
02.05.2025 19:56
Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Австралийском Союзе Бека Двали приняла участие в ежегодном заседании Австралийского бизнес-саммита (Australia Business Summit Council (ABSC)) в Сиднее.
По данным МИД, посол Грузии предоставил представителям ведущих деловых кругов и СМИ Австралии информацию о тенденциях экономического развития Грузии, инвестиционном и торговом потенциале.
«На мероприятии состоялась презентация выпуска ежегодного журнала Австралийского бизнес-саммита Ekonomos за 2025 год (https://www.absc.online/ekonomos-menu.php), в котором опубликована статья посла Грузии «Georgia – The Hub For Doing Business».
В статье рассматриваются приоритеты внешней и экономической политики Грузии, перспективные секторы экономики, австралийско-грузинские связи и планы на будущее», — говорится в информации.
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