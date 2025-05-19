

Фонд развития Грузии распродает земельные участки

19.05.2025 19:19





Фонд развития Грузии (бывший Партнерский фонд) выставил на продажу сразу несколько земельных участков, сообщает бизнес-портал BM.ge:



- 1,3 млн кв метров недалеко от Тбилисского моря. Часть земли имеет лесной и ландшафтно-рекреационный статус, часть - жилой зоны, где возможна застройка. Это предложение - крупнейшее по недвижимости, выставленное на продажу в столице на данный момент;

- 70 073 кв метров в Кобулетском муниципалитете, с сосновым лесом и прямым выходом к береговой линии;

- 21 тыс кв метров в Окрокана, в пригороде Тбилиси;

- 195 тыс кв метров в Лило, в пригороде Тбилиси, для промышленных целей.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





