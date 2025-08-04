Инфляция в Грузии достигла максимума за последние 14 месяцев – 4,3%

04.08.2025 14:03





По данным Национальной службы статистики (Сакстат), в июле 2025 года годовая инфляция в Грузии выросла до 4,3%, что стало самым высоким показателем с мая 2023 года.



Основной вклад в рост цен внесло подорожание продуктов питания, а также рост цен в сфере здравоохранения.



Сектор: Продукты питания и безалкогольные напитки



Цены выросли на 10,4%, что дало +3,45 процентного пункта к общей инфляции.



Овощи и бахчевые – +25,5%

Масла и жиры – +17%

Кофе, чай и какао – +13,6%

Рыба и морепродукты – +9,9%

Минеральная вода, соки, безалкогольные напитки – +9,4%

Хлеб и хлебобулочные изделия – +8,7%

Молоко, сыр и яйца – +8,5%

Фрукты и виноград – +8,2%

Сахар, варенье и сладости – +7,7%

Мясо и мясные продукты – +4,5%



Сектор: Здравоохранение



Рост цен составил 9,5%, что добавило +0,8 п.п. к инфляции.



Амбулаторные медицинские услуги – +10,5%

Стационарные (больничные) услуги – +9,2%

Медицинские товары и оборудование – +8,4%



Сектор: Транспорт



Единственный сектор с заметным снижением цен — минус 3,8%, что дало -0,48 п.п. в общий индекс.



Заметное снижение цен на эксплуатацию личного автотранспорта – -6,1%



Основным инфляционным драйвером остаётся рост цен на продукты, особенно на овощи, масла и молочную продукцию. Снижение цен на транспорт не компенсирует общий рост расходов для домохозяйств.





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