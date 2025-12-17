Прожиточный минимум для среднестатистического жителя Грузии определили в 255 лари

Национальная служба статистики «Сакстат» опубликовал очередные данные по прожиточному минимуму: утверждается, что он составляет менее 100 долларов в месяц и равен 255 лари (94 доллара в месяц) за январь-ноябрь 2025 года.



По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 23 GEL, или на 10%.



Это сумма, в которую входят только продукты питания, необходимые, чтобы выжить, для «среднестатистического жителя».



Для «трудоспособного мужчины» набор продуктов выживания считают отдельно, и получается немного больше — 288 лари, это немного больше 100 долларов. Продовольственный рацион, по которому рассчитывается прожиточный минимум для трудоспособного мужчины, включает 2300 килокалорий в день.



Пенсия по возрасту составляет в Грузии 350 лари, и 450 лари для тех, кому более 70 лет.

Средняя номинальная заработная плата в Грузии, с учетом подоходного налога — 2271,6 лари по итогам третьего квартала 2025 года, это данные «Сакстата».





