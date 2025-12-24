Кобахидзе: «Цены на товары в грузинских супермаркетах значительно превышают европейские»

24.12.2025 10:54





«Цены на товары в грузинских супермаркетах значительно превышают европейские», — говорит «идеальный» премьер-министр в видеоролике, опубликованном сегодня.



«Общественность часто выражает обеспокоенность тем, что цены на продукты питания в грузинских супермаркетах значительно превышают европейские. Для оценки ситуации мы выбрали несколько ключевых продуктов питания, сравнили цены на эти продукты в Грузии и отдельных европейских странах, а также проанализировали структуру наценок, включая торговую практику сетевых магазинов. Разница между грузинскими и европейскими ценами действительно довольно велика. Если сравнить цены в сетевых магазинах одной и той же международной марки в Грузии и Франции, то подсолнечное масло определенной марки в Грузии на 34% дороже, макароны — на 97%, рис — на 180%, сливочное масло — на 30%, сыр — на 42%, а шоколад — на 47%. Разница в ценах обусловлена ​​высокими наценками дистрибьюторских компаний и магазинов, которые в среднем составляют 86% от границы Грузии до прилавка.



Исследование показывает, что в Грузии финансовая прибыль сетевых магазинов значительно выше, чем в Европе. В частности, в Грузии чистая маржа прибыли отдельных розничных сетей составляет 7, 8 и даже 14 процентов, в то время как в Европе их чистая маржа прибыли в среднем составляет 2 процента. Стоит также отметить, что В Европе затраты на функционирование рынков — аренда площадей, оплата труда, коммунальные услуги и т. д. — значительно выше. Чистая прибыль дистрибьюторских компаний также очень высока, в Грузии она, как правило, составляет от 6 до 13,5 процентов. Наценка на продукцию и финансовое бремя, налагаемое на поставщика, настолько велики, что грузинским производителям зачастую выгоднее не продавать свою продукцию на грузинских рынках, а экспортировать ее за границу. Именно поэтому на грузинских рынках часто можно увидеть импортную продукцию, которую грузинские компании экспортируют за рубеж. Это серьезная проблема, поскольку интересы государства, наоборот, направлены на стимулирование грузинского производства, и импорт следует максимально сократить.



За последние 5 лет количество сетевых рынков в стране удвоилось. В результате сегодня в Грузии на 100 000 человек приходится 113 магазинов, в Германии — 45, а в Австрии — 62. Логично, что затраты, связанные с расширением сети, напрямую отражаются на ценах на продукцию. На основе предварительного анализа можно выделить несколько основных факторов, которые определяют высокие наценки и, соответственно, высокие цены. Например, это так называемый сетевой кэшбэк, плата за вход в магазин, задержки в оплате дистрибьюторам или производителям, количество магазинов и отражение стоимости открытия нового магазина в цене и т. д. Самое главное, нынешняя практика вызывает подозрения в том, что участники рынка могли действовать согласованно, на основе картельного принципа, что, естественно, требует дополнительного анализа.



Мы будем активно работать с представителями дистрибьюторских компаний и рыночных цепочек для снижения цен для наших сограждан. При необходимости мы также будем использовать антимонопольные механизмы, доказавшие свою эффективность в этой области в разных странах. Я призываю правоохранительные органы провести углубленное изучение вопроса и определить, имеются ли признаки уголовного преступления в деятельности конкретных лиц. Я также хотел бы обратиться к Парламенту Грузии с просьбой создать парламентскую комиссию, которая будет использовать соответствующие парламентские рычаги для оценки данного вопроса», — заявил Кобахидзе.





