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DOGE Маска обвиняют в утечке конфиденциальных данных в пользу РФ
18.04.2025 20:13
Сотрудники Национального совета по трудовым отношениям США обвинили Департамент эффективности правительства (DOGE) американского миллиардера Илона Маска в утечке конфиденциальных данных в Россию. Об этом сообщает NPR.
По данным издания, в марте DOGE осуществлял проверку агентства на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов".
Однако работники департамента Маска запросили самый высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.
По мнению издания, эта история привлекает внимание к тому, как DOGE работает в федеральных системах и получает доступ к частной финансовой и личной информации миллионов американцев.
Непонятно, как и защищает ли DOGE конфиденциальность этих данных, добавляет NPR.
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