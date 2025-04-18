

DOGE Маска обвиняют в утечке конфиденциальных данных в пользу РФ

18.04.2025 20:13





Сотрудники Национального совета по трудовым отношениям США обвинили Департамент эффективности правительства (DOGE) американского миллиардера Илона Маска в утечке конфиденциальных данных в Россию. Об этом сообщает NPR.



По данным издания, в марте DOGE осуществлял проверку агентства на "соответствие политике новой администрации по сокращению расходов".



Однако работники департамента Маска запросили самый высокий уровень доступа к базе данных организации с фактически неограниченным разрешением читать, копировать и изменять данные.



По мнению издания, эта история привлекает внимание к тому, как DOGE работает в федеральных системах и получает доступ к частной финансовой и личной информации миллионов американцев.



Непонятно, как и защищает ли DOGE конфиденциальность этих данных, добавляет NPR.





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