Fox: Уолтца уволили с поста советника Трампа по нацбезопасности

01.05.2025 20:42





Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были уволены со своих должностей 1 мая. Об этом сообщил со ссылкой на источники телеканал Fox News.



Он утверждает, что отстранение Уолтца и Вонга связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил запрос на подключение к чату главному редактору журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который опубликовал об этом статью 24 марта.



Ранее о возможном отстранении советника сообщил телеканал CBS News. По его данным, Трамп намеренно выжидал некоторое время после утечки в Signal, чтобы увольнение сотрудников в Совете национальной безопасности Белого дома можно было представить как "часть реорганизации". Глава государства также сомневался по поводу этого решения, поскольку не хотел, чтобы оно было воспринято как "уступка под внешним давлением", утверждает CBS.



По информации нескольких источников британской газеты Financial Times, представители движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой"), которое возглавляет Трамп, пытались добиться отставки Уолтца задолго до скандала с Signal.



Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс в интервью Fox News отказалась подтвердить или прокомментировать сообщения об увольнении Уолтца, однако указала, что в стране есть достаточно талантливых людей, чтобы в случае необходимости заменить того или иного чиновника.





