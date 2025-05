Дроны, ИИ и будущее конфликтов

Ираклий Гагуа



Когда я впервые погрузился в размышления генерала Валерия Залужного о российско-украинском конфликте, высказанные во время его выступления в апреле 2025 года на украинско-британском форуме по вооружениям и подробно изложенные в таких источниках, как Defense One Как дроны, данные и ИИ преобразили нашу армию, меня охватила смесь восхищения и тревоги. Его слова, рожденные из суровой реальности войны, которая бушует с 2014 года и обострилась в 2022 году, глубоко меня потрясли. Залужный не просто говорит о тактике на поле боя; он разбирает, как дроны, искусственный интеллект (ИИ) и данные переписывают правила войны. Как человек, любящий копаться в больших идеях, я нашел его взгляды одновременно откровением и вызовом, заставившим меня серьезно задуматься о том, как технологии меняют конфликты и что это значит для всех нас.



Столкновение с новым типом войны



Слово Залужного «ступор» — застой — заставило меня остановиться. Это не просто военный термин; оно ощущается как удар под дых, отражая войну, где технологии загнали обе стороны в угол. Он описывает поле боя, настолько прозрачное благодаря дронам и системам наблюдения, что любое движение становится почти невозможным. Эта «зона смерти», простирающаяся на 10-15 километров, напомнила мне, как мы живем в мире, где социальные сети следят за каждым нашим шагом. Жутко представлять солдат, живущих под такой постоянной угрозой, и это заставило меня задуматься, как мы все справляемся в мире, где приватность кажется пережитком прошлого.



Его шесть ключевых выводов о войне поразили меня, словно череда озарений. Он говорит, что старое оружие устарело, танки беззащитны перед дешевыми дронами, ракеты с GPS-наведением теряют эффективность из-за радиоэлектронной борьбы, системы ПВО не справляются с роями мелких дронов, самолеты превратились во вспомогательные силы, а морские дроны загнали военные корабли в укрытия. Каждый пункт перевернул мое представление о том, что делает армию сильной. Танки, эти ревущие гиганты из военных фильмов, превратились в мишени для дрона за 500 долларов? Это просто невероятно. Призыв Залужного к полной переосмыслению подхода к войне ощущался срочным, но я не мог не задаться вопросом: смогут ли мировые армии, погрязшие в традициях, достаточно быстро адаптироваться?

Дроны: новые короли поля боя



Когда я вник в цифры, я был ошеломлен тем, насколько дроны доминируют. Статья в New York Times сообщает, что дроны ответственны за примерно 70% потерь в этом конфликте, а в некоторых боях — до 80%, оставляя танки и артиллерию далеко позади Дроны теперь правят полем боя. Украина произвела более 1 миллиона дронов с видом от первого лица (FPV) в 2024 году, а Россия утверждает, что выпускает 4000 в день, и обе стороны планируют достичь 3-4 миллионов в 2025 году. Трудно осознать войну, где машины делают большую часть работы. Я представлял солдат, у которых сердце колотится от страха, зная, что дрон может нацелиться именно на них. Это как жить в фильме ужасов, где монстр никогда не спит.



Залужный говорит, что дроны наносят две трети потерь России, что делает их в два раза эффективнее других украинских вооружений Как дроны, данные и ИИ преобразили нашу армию. Подход Украины «сначала роботы», возглавляемый полковником Вадимом Сухаревским, направлен на спасение жизней, отправляя машины в бой первыми. Они добились невероятных успехов, таких как использование морских дронов, чтобы нарушить баланс в Черном море, включая потопление флагмана России Москва в апреле 2022 года, или удары по российским объектам на расстоянии более 700 миль Дроны теперь правят полем боя. Я восхищен стойкостью и изобретательностью Украины, но это также немного пугает. С их индустрией дронов, выросшей с семи компаний до войны до 500 сейчас, что будет, если эта технология попадет в плохие руки? Могут ли группы вне государственного контроля начать свои собственные войны с дронами?



Россия пытается не отставать, используя мотоциклы, чтобы уклоняться от дронов, но это не очень получается. Разведка Украины заметила, как 299-я воздушно-десантная дивизия России ездит группами по 2-3 человека, но шум их выдал, и 15 из 18 мотоциклов были уничтожены в одном нападении южнее Багатыря X пост. Это как высокотехнологичная игра в догонялки, но с жизнями на кону. Мне грустно думать, как каждый умный ход просто получает отпор, удерживая эту войну в тупике, как говорит Залужный.



ИИ: мозг за битвой и историями



Рассказ Залужного о системе DELTA в Украине меня поразил. Это как суперумный помощник, собирающий информацию от людей, спутников, дронов, социальных сетей и киберисточников, чтобы дать командирам четкую картину поля боя Как дроны, данные и ИИ преобразили нашу армию. Ее называют «Google для военных», и она помогает Украине перехитрить более крупного врага. Я использую ИИ для сортировки исследований, но это совсем другой уровень, принимающий решения в реальном времени в зоне боевых действий. Она проще, чем навороченные западные системы, такие как Palantir, и это заставляет меня восхищаться умением Украины делать больше с меньшими затратами. Но я переживаю — что, если техника подведет или будет взломана в хаосе войны?



ИИ также влияет на то, что мы думаем, и это задело меня за живое, ведь я часто листаю соцсети. Я привык обходить кликбейты и фейковые новости, но ИИ-игра России — это что-то запредельное. Исследование 2023 года показало, что 20,28% пророссийских постов на X были от ботов, охвативших 14,4 миллиона человек Российская пропаганда в социальных сетях. С марта 2022 года фейковые видео с Зеленским или Путиным, созданные ИИ, появляются на X и YouTube, чтобы посеять смуту и подорвать доверие Информационная война в войне России в Украине. Жутко думать, что алгоритм TikTok может завести вас на ложную информацию всего за 40 минут. Даже я, человек, который все перепроверяет, мог бы попасться на это.



Украина борется с этим с помощью инструментов вроде War of Words, который анализирует тысячи часов российских СМИ, чтобы выявить пропаганду. Но с объемом контента в X — более 500 000 постов в минуту — это как пытаться вычерпать океан ведром Информационная война в войне России в Украине. Платформы, такие как Facebook, с инструментами, улавливающими 99,5% контента, связанного с терроризмом, и X, удаливший 75 000 подозрительных российских аккаунтов, стараются, но это тяжело Информационная война в войне России в Украине. Я все думаю о том, как быстро ИИ распространяет ложь по сравнению с тем, как медленно мы ее ловим. Это битва за наши умы, и страшно думать, что мы можем проигрывать.



Застой: боль и суровая правда



«Зона смерти» Залужного вызвала у меня мурашки. Я представил солдат, крадущихся по коридору в 10-15 км, где один неверный шаг может привести дрон. Это как окопы Первой мировой, но с высокотехнологичным ужасом вместо грязи. Этот застой, или «ступор», означает, что ни одна сторона не может прорваться без огромных потерь. Контрнаступление Украины в Запорожье в 2023 году, застопорившееся из-за российских укреплений, показывает, насколько все застряло Оценка российской наступательной кампании, 26 апреля 2025. Мое сердце болит за солдат и семьи, попавшие в эту ловушку, где технологии превратили смелость в азартную игру.



Кто выигрывает от этого тупика? Залужный считает, что Украина держится, используя западные технологии и процветающую индустрию дронов, чтобы сдерживать Россию. Они поразили более 20 российских неф(structure) нефтеперерабатывающих заводов к апрелю 2025 года и даже пролетели дрон над куполом Кремля в Москве в 2023 году, подрывая логистику и моральный дух России. Но я не могу не беспокоиться о более широкой картине. Наращивание Россией сил у Финляндии, включая восстановление Ленинградского военного округа, намекает на возможную эскалацию. Участие северокорейских войск, подтвержденное Россией в апреле 2025 года, и публичное заявление о военном союзе с другой ядерной державой вызывают тревожные вопросы о возможности более широкого конфликта Оценка российской наступательной кампании, 26 апреля 2025. Это ощущение, что мы движемся к чему-то гораздо более страшному, и я задаюсь вопросом, готов ли мир к этому.



Мечты о будущем



Призыв Залужного переосмыслить войну заставил меня задуматься о том, что нас ждет. Его утверждение, что традиционные ПВО и пилотируемая авиация устаревают, заставило меня представить мир, где всем управляют дроны и ИИ. Разговоры о дронах-«материнских кораблях» на солнечной энергии или дронах с ИИ, обходящих помехи, звучат как научная фантастика, но Украина уже печатает детали дронов на 3D-принтерах и адаптирует бытовые технологии для войны. Это невероятно, но и тяжело. Убийство российского разработчика радиоэлектронной борьбы в Брянске в апреле 2025 года, вероятно, с помощью взрывного устройства, доставленного дроном, показало мне, насколько точны — и пугающи — эти технологии Источник. Как нам регулировать оружие с ИИ, которое может нацеливаться на людей с хирургической точностью?



Борьба за то, во что мы верим, не менее напряженная. Россия использует ИИ, чтобы вмешиваться в выборы, как в США в 2024 году, показывая, насколько далеко их влияние Российское вмешательство с помощью ИИ. Инструмент Украины War of Words, обрабатывающий 700 терабайт данных для борьбы с ложью, вдохновляет, но я не уверен, может ли он угнаться за скоростью ИИ. Эту войну называют «первой ИИ-войной» из-за ее присутствия в соцсетях, и это заставляет меня сомневаться, можем ли мы еще отличить правду от вымысла Россия-Украина через призму социальных сетей. Это тяжело осознавать, зная, что наше доверие под угрозой.



Заключение



Слова генерала Залужного — как сигнал тревоги, кричащий, что война изменилась навсегда из-за дронов и ИИ. Я поражен способностью Украины изобретать, сражаясь за выживание — это поистине невероятно. Но застой, битва за правду и риск эскалации не дают мне спать по ночам. Залужный заставляет нас переосмыслить не только то, как мы воюем, но и что значит, когда технологии диктуют правила. Пока я пишу это, я надеюсь, что его послание зажжет огонь под мировыми лидерами, чтобы они быстро адаптировались, чтобы уроки этой войны сформировали будущее, где технологии объединяют нас, а не разрывают на части.





