|
|
|
Литва готовит к минированию мосты вдоль границы с Россией и Беларусью
31.12.2025 21:47
Министерство обороны Литвы сообщает, что на мостах, расположенных на границе с Россией и Беларусью, устанавливаются "инженерные конструкции для крепления взрывчатых веществ". Эти меры являются частью подготовки к созданию Балтийской оборонной линии на фоне угрозы возможного вторжения со стороны России.
"Мосты и дороги выбираются с учетом природных препятствий и их стратегической важности для оборонной системы Литвы", — заявили в военном ведомстве. Меры были согласованы еще в июле 2024 года.
Балтийская линия обороны будет располагаться вблизи Балтийского моря, вдоль границ с Калининградской областью России на юго-западе и с Беларусью на юго-востоке.
Кроме того, военные сообщили, что возле границы уже размещены десятки пунктов для хранения противотанковых заграждений. Для защиты важных дорог также сажают деревья и углубляют ирригационные каналы. В мирное время эти каналы используются для орошения сельскохозяйственных земель, а в случае войны они могут стать траншеями или дополнительными барьерами для танков.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна