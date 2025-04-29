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Около половины населения Грузии испытывает трудности с покупкой еды и лекарств
29.04.2025 16:17
Примерно половина населения Грузии испытывает трудности с покупкой еды и лекарств. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании АСТ.
- 47% респондентов согласны с утверждением «мы с трудом можем позволить себе купить основные продукты питания».
- 55% говорят, что их семье непросто находить средства на лекарства и медицинские услуги, а 41% — на предметы первой необходимости.
- 36% участников опроса сказали, что за последние полгода их материальное положение ухудшилось.
- 44% возложили ответственность за ухудшение условий жизни на правительство, а 29% сказали, что и они сами способствовали сложившейся ситуации.
56% респондентов полагают, что в стране либо уже начался, либо начнется в ближайшее время финансовый кризис.
Исследователи объясняют рост тревожности по поводу экономического будущего политической нестабильностью в Грузии. ACT прогнозирует, что подобные настроения отразятся на потребительском поведении, и граждане будут сокращать расходы на путешествия, досуг, развлечения и другие сферы, которые не считаются жизненно важными.
* Опрос проводился в марте 2025 года по репрезентативной выборке 800 совершеннолетних граждан Грузии, методом телефонных интервью. Статистическая погрешность данных в среднем не превышает 3,5%.
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