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Около половины населения Грузии испытывает трудности с покупкой еды и лекарств


29.04.2025   16:17


Примерно половина населения Грузии испытывает трудности с покупкой еды и лекарств. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании АСТ.

- 47% респондентов согласны с утверждением «мы с трудом можем позволить себе купить основные продукты питания».

- 55% говорят, что их семье непросто находить средства на лекарства и медицинские услуги, а 41% — на предметы первой необходимости.

- 36% участников опроса сказали, что за последние полгода их материальное положение ухудшилось.

- 44% возложили ответственность за ухудшение условий жизни на правительство, а 29% сказали, что и они сами способствовали сложившейся ситуации.

56% респондентов полагают, что в стране либо уже начался, либо начнется в ближайшее время финансовый кризис.

Исследователи объясняют рост тревожности по поводу экономического будущего политической нестабильностью в Грузии. ACT прогнозирует, что подобные настроения отразятся на потребительском поведении, и граждане будут сокращать расходы на путешествия, досуг, развлечения и другие сферы, которые не считаются жизненно важными.

* Опрос проводился в марте 2025 года по репрезентативной выборке 800 совершеннолетних граждан Грузии, методом телефонных интервью. Статистическая погрешность данных в среднем не превышает 3,5%.


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