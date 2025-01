Делегатам парламента Грузии отказано в участии в конференции COSAC

Парламентский комитет по евроинтеграции выражает глубокую обеспокоенность в связи с отменой приглашения парламента Грузии на конференцию COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, Конференция парламентских комитетов по делам Союза парламентов стран ЕС), заявляя, что это решение «подрывает дух диалога и сотрудничества».



Глава комитета Леван Махашвили обращается к польским коллегам по поводу участия в конференции COSAC. В письме отмечается, что это решение ставит под угрозу конструктивный диалог и усугубляет текущую ситуацию.



Махашвили называет достойным сожаления решение об отмене приглашения парламента Грузии на конференцию COSAC и отмечает, что альтернативы диалогу нет.



Отмечается также, что он открыт для «содержательных дискуссий в двустороннем или многостороннем форматах», для обсуждения аргументов, основанных на фактах, и «безосновательных обвинений и представлений».



Отмечено, что письмо с приглашением получено 6 декабря 2024 года, а 23 декабря прошлого года решение изменено, хотя, согласно статье 3.2 регламента COSAC, грузинская делегация имеет право иметь двух представителей.



«Комитет парламента Грузии по европейской интеграции, основываясь на соглашении об ассоциации с ЕС, с 2014 года осуществляет процесс приведения грузинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Парламент Грузии нового созыва решительно продолжает этот процесс, обеспечивая лучшую готовность Грузии к переговорам о вступлении в ЕС сразу после их открытия.



«Грузия, как страна-кандидат на вступление в ЕС, по-прежнему привержена верховенству закона, обеспечению общественного порядка и защите конституционных прав граждан, как и любая другая страна-член ЕС или страна-кандидат. И хотя мы можем не соглашаться с оценкой текущих событий в Грузии, конференция COSAC — это ценная возможность для диалога, а не для разделения.



<…> В конце концов, наш долг как парламентариев — наводить мосты диалога и взаимопонимания, когда это может показаться сложным на других уровнях. Кроме того, Польша когда-то была активным сторонником Восточного партнерства, которое является инициативой, приносящей общую пользу с точки зрения безопасности, энергетики, отношений между людьми, торговли и геополитики.



Такие достойные сожаления решения могут оказать негативное влияние на Восточное партнерство и подорвать геополитическое лидерство Польши. Учитывая это, я получил ваше письмо с обеспокоенностью, поскольку ваше решение ставит под угрозу конструктивный диалог и усугубляет текущую ситуацию, а также негативно влияет на авторитет, достоверность и лидерство председательствующей страны — Польши.



Это также может послужить проблемным прецедентом для будущей деятельности COSAC. Ограничение этих возможностей только создает дополнительные препятствия для сотрудничества и институционального развития COSAC», — заявили в комитете.



Махашвили верит, что «у диалога нет альтернативы», подчеркивая, что он открыт для конструктивных дискуссий в двустороннем или многостороннем форматах, чтобы «судить, опираясь на аргументы, основанные на фактах, а не на необоснованных обвинениях и мнениях».



«Я также надеюсь, что мы сможем продолжить совместную работу в будущем в духе конструктивного диалога для достижения совместных положительных результатов для наших стран и народностей в такие сложные геополитические времена», — говорится в заявлении главы комитета по евроинтеграции парламента Грузии.





