НПО акцентирует внимание на проблемы в инфраструктурных проектах с участием китайских компаний

15.01.2025





Местная неправительственная организация «Гражданская идея», которая на протяжении последних лет занимается расследованием деятельности Китая в Грузии, 14 января опубликовала отчет, в котором назвала тревожной работу очередной китайской компании над стратегически важным инфраструктурным проектом в Грузии.



В отчете подробно описываются проблемы, связанные с инфраструктурными проектами, реализуемыми компанией в разных странах, включая Польшу и Израиль, а также проблемы, связанные с ее участием в текущих проектах в Грузии. Организация отмечает, что подобные партнерства с китайскими компаниями часто сопровождаются рисками безопасности, нарушениями закона и обвинениями в коррупции. Речь идет о компании China Railway Tunnel Group (CRTG), на основе опыта которой «Гражданская идея» отмечает, что есть основания предполагать, что проект автомагистрали Степанцминда-Ларс, над одним из участков которой сейчас работает CRTG, также столкнется с задержками, ростом затрат и возможным риском ухудшения качества.



Китайская компания уже реализовала один проект в Грузии и в настоящее время работает над другим. Оба проекта реализуются в рамках масштабного инфраструктурного проекта коридора «Север-Юг» — этот маршрут соединит Россию со странами к югу от нее, в том числе с Ираном через Грузию.



Что представляет собой China Railway Tunnel Group?

Компания China Railway Tunnel Group была основана в 1984 году и занимается прокладкой тоннелей и подземными работами в Китае. CRTG является дочерней компанией компании China Railway Engineering Corporation и, «в соответственно, пользуется значительными государственными субсидиями в Китае и странах-партнерах». Согласно отчету, «значительное большинство акций компании принадлежит китайскому правительству, о чем свидетельствует ее листинг в списке государственных предприятий (SOE) на Шанхайской фондовой бирже, где китайское правительство контролирует большую часть ее акций посредством прямого и косвенного владения».



CRTG имеет долгую историю нарушений трудовых прав в международных проектах. В 2019 году Всемирный банк ввел санкции в отношении компании за мошеннические действия и нарушения трудовых прав в международных проектах. В декабре 2020 года Министерство обороны США внесло CRTG в «черный список» из-за ее тесных связей с китайскими военными структурами.



Деятельность компании в Грузии

Компания CRTG впервые вошла на грузинский рынок в 2018 году, но не смогла выиграть тендер на проект перевала Рикоти в центральной Грузии, и он был отдан другой китайской компании.



Контракт с CRTG был подписан на два инфраструктурных проекта в Грузии. Это: автодороги Квешети-Коби и Степанцминда-Гвелети, которые являются частью коридора «Север-Юг» — этот маршрут соединяет Россию с Арменией, Азербайджаном, Ираном и другими странами через Грузию.



Строительные работы на 23-километровой автодороге Квешети-Коби начались в конце 2019 года и должны были завершиться в 2023 году, однако строительство дороги все еще активно ведется. Однако в этом проекте компания CRTG, отвечавшая за прокладку 9-километрового тоннеля, уже завершила свою работу. Оставшаяся часть дороги Квешети-Коби, здания и мосты строятся другой китайской компанией — China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd.



Местные эксперты говорят о рисках строительства коридора «Север-Юг», небольшой частью которого на территории Грузии является автодорога Квешети-Коби.



«Сегодня этот проект несет для Грузии больше военных и геополитических рисков, чем коммерческой, экономической или финансовой выгоды», — заявил «Гражданской идее» бывший заместитель секретаря Совета безопасности Вано Мачавариани.



«Этим маршрутом пользуются многие коммерческие организации, которые перевозят грузы из России в Армению, а затем, возможно, из Армении в виде реэкспорта часть груза возвращается в Грузию», — отмечает экономист Гия Джандиери, добавляя, что «По этому маршруту также осуществляется снабжение российской военной базы в Гюмри (в Армении)».



В настоящее время CRTG работает над строительством 4,5-километровой дороги Степанцминда-Гвелети, которая является частью более крупной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, соединяющей Грузию с Россией. Первый государственный тендер на этот проект был объявлен в 2022 году, в нем приняли участие пять компаний, включая CRTG. Хотя, как отмечает «Гражданская идея», CRTG подала конкурентоспособное предложение, после длительного рассмотрения Департамент дорог отклонил все пять заинтересованных компаний, не указав конкретных причин. Второй тендер был объявлен в мае 2024 года, и на этот раз в нем проявила интерес только одна компания — China Railway Tunnel Group Co. Ее предложение было примерно на 33 миллиона лари меньше цены первого тендера, но в итоге победило именно это предложение. «До сих пор неизвестно, почему департамент отклонил все предложения в первый раз, или какие факторы привели к тому, что второй тендер оказался неконкурентным и в нем принял участие только один человек», — говорится в отчете.



В документе также говорится, что работа CRTG сопровождалась экологическими проблемами. В частности, экологическая организация «Зеленая альтернатива» обратилась к донорам — Всемирному банку и Азиатскому банку развития — по поводу игнорирования регуляций по охране окружающей среды, проблем неполных процедур по т.н. «скопингу», отсутствия необходимых оценок воздействия на окружающую среду и разрешений.



Что касается проекта автодороги Степанцминда-Ларс, в Департаменте автомобильных дорог сообщают, что она станет главной «артерией» коридора Север-Юг.



«Проект содержит высокие политические риски и угрозы, поскольку Грузия тратит и без того ограниченные ресурсы на развитие инфраструктуры, соединяющей Восток и Запад, в то время как в долгосрочной перспективе проект поможет соединить две страны, находящиеся под санкциями (Иран и Россию)», — говорится в отчете.



Заключение

«Гражданская идея» отмечает, что решение правительства Грузии сотрудничать с CRTG и создать для нее неконкурентный рыночный климат повторяет проблемный опыт с другими китайскими компаниями в стране. Подобные партнерства с китайскими компаниями часто характеризуются высокими рисками безопасности, нарушениями закона и обвинениями в коррупции. По данным организации, существуют обоснованные опасения, что проект Степанцминда-Ларс также может столкнуться с проблемами, связанными со сроками, перерасходом средств и ухудшением качества.



Организация отмечает, что, несмотря на ряд масштабных скандалов вокруг CRTG, правительство Грузии по-прежнему не проявляет должной осторожности. Вызывает обеспокоенность и тот факт, что перед подписанием контрактов не проводится тщательное изучение репутации и деловой практики компании. Такой поверхностный подход несет угрозу не только развитию инфраструктуры страны, но и национальной безопасности и охране окружающей среды. Учитывая риски, связанные с деятельностью CRTG, необходим строгий надзор и частая оценка сотрудничества с иностранными компаниями в инфраструктурных проектах. «Это особенно касается проекта автомагистрали Степанцминда-Ларс, в рамках которого приоритетом правительства должна стать строгая защита интересов и норм безопасности своих граждан», — говорится в заявлении «Гражданской идеи».



Источник: Civil Georgia

