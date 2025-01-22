

Президент Зурабишвили считает декларацию о стратегическом партнерстве Грузии и Китая «неконституционной»

22.01.2025 13:15





Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что декларация о стратегическом партнерстве между Грузией и Китаем «неконституционна» и что «никто» в стране не видел текст документа до подписания в 2023 году, включая парламент.



«Я не уверена, что даже сам премьер-министр заранее его видел», - сказала Зурабишвили, будучи в Вашингтоне, во время Fire Side Chat.



Премьер-министром Грузии тогда, летом 2023 года, был Ираклий Гарибашвили.



Зурабишвили указала на несбалансированность документа в вопросе признания территориальной целостности Грузии.



"В тексте есть пункт, по которому конкретно указано, что Грузия признает принцип «Единого Китая». Китай же признает принцип территориальной целостности и суверенитета вообще, в мире, но конкретно Грузия не указана", - отметила Зурабишвили.





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