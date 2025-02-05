

Шалва Папуашвили о прекращении мандатов депутатов от оппозиции

05.02.2025 14:50





Тот, кто пытается шантажировать демократию и население, всегда получит справедливый, конституционный ответ – От лица грузинского народа мы не позволим пренебрегать Конституцией, демократией, чтобы радикальная оппозиция, руками своих внутренних или внешних покровителей, пыталась растоптать волю народа,- указанное заявление после голосования по прекращению полномочий для 49 депутатов от оппозиции сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, представители оппозиции, которые были в парламенте прошлого созыва, „реально не проработали в нем ни одного дня“.



„Тот, кто пытается шантажировать демократию и население, всегда получит справедливый, конституционный, законный ответ. Вы помните [когда после выборов 2020 года оппозиция вошла в парламент], они пропустили больше половины заседаний, порой из-за бойкота, порой просто так. Реально в парламенте они не проработали ни одного дня. Из-за того, что после выборов 2020 года парламентское большинство предоставило им шанс представлять волю своих избирателей в парламенте, это привело к тому, что радикальная оппозиция попыталась сделать из этого прецедент. После выборов 2024 года мы видим точно такую же попытку – аннулировать результаты выборов и отказаться от слова народа. Мы видим те же методы, в том числе и по отказу от мандатов. Мы, от лица грузинского народа, не позволим пренебрегать Конституцией, демократией, чтобы радикальная оппозиция, руками своих внутренних или внешних покровителей, пыталась растоптать волю народа “, - заявил Папуашвили.





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