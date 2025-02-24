

Зурабишвили поздравила Фридриха Мерца с победой на выборах

24.02.2025 10:54





Саломе Зурабишвили поздравила будущего канцлера Германии Фридриха Мерца с победой на выборах.



«Поздравляю вас, Фридрих Мерц, и ХДД с победой на парламентских выборах! Желаем вам успехов в продвижении Германии вперед. Надеемся на вашу поддержку в этот решающий момент для европейского будущего Грузии и для новых, свободных и справедливых выборов», — пишет пятый президент Грузии.



Отметим, по официальным предварительным результатам выборов 23 февраля в Германии блок ХДС/ХСС набирает 28,6% на выборах в Германии, вторая — АдГ (20,8%), третья — СДПГ (16,4%). В парламент также прошли «зеленые» и Левая партия.По официальным предварительным результатам консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) побеждает на досрочных выборах в бундестаг с 28,6% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии в ночь на понедельник, 24 февраля.



Второе место заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%, третьей финишировала левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16,4%. Четвертые — левые либералы из «Союза 90″/»Зеленые» (11,6% голосов), пятые — Левая партия (8,8%).





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