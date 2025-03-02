

Отчаянные дипломатические поиски Зеленского: Демонстрация солидарности в Лондоне во время напряженной ситуации в США

02.03.2025 12:55



Ираклий Гагуа



Президент Украины Владимир Зеленский в вихре дипломатической активности отправился из США в Лондон. Его кортеж промчался по Даунинг-стрит, где запланированная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером была перенесена, что свидетельствует о срочности и деликатности нынешнего состояния дипломатии. Этот шаг был предпринят на фоне усилий Зеленского по привлечению международной поддержки в условиях углубляющегося кризиса в отношениях с Соединенными Штатами.



Когда Зеленский вошел в дом номер 10, его приветствовали последователи, а премьер-министр устроил хореографическую демонстрацию солидарности. Лидеры приветствовали друг друга дружескими объятиями, Стармер подчеркнул важность устойчивого мира в Украине, основанного на суверенитете и безопасности. «Это так важно для Украины, Европы и Соединенного Королевства», - продолжил Стармер. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил, сказав: «Мы рассчитываем на вашу поддержку и искренне благодарны, что у нас есть такие друзья».



Эта встреча последовала за напряженной встречей в Белом доме, где Зеленского, как сообщается, отругали и сказали, что он не благодарен за американскую помощь. Тогда украинский президент эмоционально отреагировал на этот обмен мнениями, но сейчас он был настроен более примирительно, обратившись к Twitter, чтобы подчеркнуть свою благодарность за поддержку Украины со стороны США. Российские официальные лица тем временем с восторгом отреагировали на публичную размолвку, а Дональд Трамп назвал этот инцидент «отличным телевидением». Владимир Путин держит себя в руках.



Пока лидеры Европы борются с последствиями, нависла угроза того, что США отзовут военную помощь из Украины. На импровизированной пресс-конференции министр иностранных дел Германии предупредила, что ее страна должна без колебаний увеличить поддержку Украины, заявив, что началась «новая эра сквернословия». Она подчеркнула необходимость как никогда защищать международный порядок, основанный на правилах, и предупредила, что ни одна свободная страна не может чувствовать себя в безопасности, если ей позволяет править сила сильнейшего.



Ставки были еще более подчеркнуты сегодняшними атаками беспилотников на Украину, которые разнесли на куски больницу и стали мрачным напоминанием о войне. Поскольку отношения между Киевом и его главным военным сторонником, США, достигли нового минимума, европейские лидеры теперь решают дилемму, как заполнить пустоту, которую, вероятно, создаст Вашингтон.



Определяющий уик-энд для Зеленского и Стармера



Визит президента Зеленского на Даунинг-стрит стал вершиной его дипломатического турне. По окончании встречи он отправился в своем кортеже к следующему пункту своей предвыборной кампании. Уик-энд стал значимым и для премьер-министра, поскольку он оказался между Европой и США, создав мост, который необходимо построить. Теплый прием, который он оказал Зеленскому, противоречил визиту украинского президента в Белый дом - демонстрации поддержки между странами.



Хотя лидеры двух стран не ответили на вопросы прессы, прозвучали заявления от других представителей британского политического истеблишмента. Теневой канцлер Рейчел Ривз встретилась со своим украинским коллегой, министром финансов Сергеем Марченко, чтобы выразить поддержку. Член парламента от консерваторов Кеми Баденох обратила внимание в социальных сетях на то, что «злодеем» этого кризиса является президент России Владимир Путин, незаконно оккупировавший суверенную страну. Лидер реформистской партии Великобритании Найджел Фарадж, давний друг Дональда Трампа, тем временем предупредил, что публичная размолвка между США и Украиной может привести к тому, что Путин почувствует себя победителем.



Роль Европы в кризисе



На завтрашней встрече европейских лидеров внимание будет приковано к тому, как двигаться дальше без помощи США. Все задаются вопросом, сможет ли Европа сделать это самостоятельно. Энтони Гарднер, бывший посол США в Европейском союзе в администрации Барака Обамы, подчеркнул уникальную роль Великобритании в посредничестве между США и Украиной. Но он также предупредил, что Великобритания может сделать очень многое, учитывая явное стремление нынешней администрации США разрушить Европейский союз.



Гарднер осудил обращение с Зеленским в Белом доме как намеренную попытку поставить его в неловкое положение. «Такого зрелища не было ни при одном президенте-республиканце или президенте-демократе», - сказал он. «Когда иностранный лидер приезжает в Белый дом, с ним следует обращаться с определенной степенью вежливости, особенно с лидером страны, которая подвергается нападению».



В преддверии европейского саммита, который состоится на следующей неделе, Гарднер недвусмысленно дал понять, что Европа должна увеличить свою помощь Украине. «Это в наших фундаментальных интересах», - сказал он. «Мы не хотим, чтобы российские войска контролировали Украину или угрожали нашим границам». Европа не может надеяться заполнить все пустоты, которые возникнут в результате ухода США, но Гарднер выразил надежду, что удастся достичь соглашения по минеральным ресурсам, чтобы убедить Белый дом в своей экономической заинтересованности в будущем Украины.



Пока продолжается дипломатический кризис, мир затаил дыхание. Исход завтрашнего саммита вполне может определить судьбу Украины и будущее глобальных расстановок во все более неопределенном мире.





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