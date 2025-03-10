

В Тбилиси продолжается протест курьеров и водителей такси

10.03.2025 15:06





TV Pirveli сообщает, что в Тбилиси продолжается протест курьеров и водителей такси, которые грозятся перекрыть дороги.



По их информации, участники акции требуют введения регулирования для иностранных граждан, работающих в таксомоторных компаниях, а также пересмотра тарифной политики и устранения неравного подхода к сервису. Для этого они требуют встречи с руководством компании Bolt.



Вчера сотрудники Bolt и те, кто не участвует в протесте, были на корпоративной вечеринке в одном из ресторанов. Протестующие водители такси собрались возле заведения, чтобы дождаться, когда сотрудники Bolt выйдут из ресторана, чтобы задать им свои вопросы.



«Эти люди не учитывают наше мнение, не обращают внимания на те трудности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Поэтому мы пришли сюда, чтобы поговорить с представителями Bolt. Также мы призываем правительство принять во внимание наши требования. У нас действительно серьезные проблемы, и ситуация требует решения, так как в сфере обслуживания возник огромный разрыв между работниками и клиентами. Если они не предпримут шагов, мы будем вынуждены принять крайние меры — заблокируем дороги, и тогда им придется с нами общаться. В противном случае в ближайшие дни мы инициируем новые протестные акции, которые могут парализовать весь город и сферу обслуживания», — заявил один из протестующих водителей.





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