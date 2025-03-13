

Грузия стала электоральной автократией — исследование V-Dem

13.03.2025 19:45





Согласно исследованиям независимого института V-Dem (Varieties of Democracy) об уровне демократии в мире на 2025 год, Грузия стала электоральной автократией.



В 2024 году V-Dem указывал, что Индонезия и Республика Эль-Сальвадор и Грузия могут стать автократическими странами.



«Примечательно, что в Грузии и Индонезии демократия рухнула в 2024 году, в «рекордный» год выборов… В 2024 выборный год в Грузии наблюдался самый большой годовой спад с момента обретения независимости, что превратило ее в электоральную автократию», — говорится в отчете.



По данным V-Dem, Грузия теперь присоединилась к 65% населения региона Восточной Европы, проживающего в странах с электоральной автократией. Таковыми являются Венгрия, Россия и Сербия.



По оценке V-Dem, Грузия, наряду с Мозамбиком и Коморскими Островами, входит в число стран, где выборы 2024 года были гораздо менее свободными и справедливыми, чем те, что прошли десять лет назад.



В докладе говорится, что нарушения на выборах в Грузии и вмешательство России в избирательный процесс вынудили Европейский парламент не признать результаты выборов.



«Из двух стран, где демократия рухнула в 2024 году, Грузия была одной из ведущих стран в прошлогоднем Докладе о демократии, приближающихся к автократии.



Период демократизации с улучшением независимости судебной системы, свободы слова и гражданских свобод продолжался с 2013 по 2017 год. Изменение ситуации началось в 2018 году и постепенно ухудшалось до 2023 года.



В 2024 году показатели демократии резко упали, и Грузия превратилась в электоральную автократию. Избирательный процесс 2024 года был омрачен обвинениями в фальсификации и массовыми протестами. Правительство назвало политическую оппозицию преступной силой, пригрозило запретить оппозиционные партии, арестовало и предъявило обвинения протестующим и представителям гражданского общества, а также ввело новый закон «Об иностранных агентах».



Кроме того, в отчете отмечается, что в 19 странах, включая Грузию, Гвинею, Кыргызстан и Монголию, правовые и финансовые барьеры для создания партий становятся все более распространенными.



V-Dem работает над оценкой показателей демократии почти во всех странах мира. Проект V-Dem определяет пять принципов демократии высокого уровня: электоральный, либеральный, партиципаторный, совещательный и эгалитарный, и собирает данные для измерения этих принципов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





