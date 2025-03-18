

Бадри Джапаридзе: ЕС заботится о том, чтобы страдал не грузинский народ, а власть

18.03.2025 20:09





Евросоюз хочет видеть грузинский народ в ЕС, этому всеми возможными способами препятствует «Грузинская мечта», пытаясь отдалить Грузию от ЕС так, чтобы грузинский народ никогда не смог осуществить мечту, которая была у многих поколений - вернуться в европейскую семью, - заявил журналистам лидер «Лело - Сильная Грузия» Бадри Джапаридзе.



Он также сказал, что ЕС заботится о том, чтобы страдал не грузинский народ, а власть.



«Мы встретились с бывшим министром иностранных дел Литвы. Мы обсудили текущую ситуацию в Грузии, вокруг Грузии, в Европе, ЕС. Мы также говорили о том, как продолжающийся конфликт в Украине влияет на текущие процессы. Говорили о том, что должна сделать оппозиция, чтобы еще больше выразить волю грузинского народа относительно вступления в ЕС. У нас запланирована важная манифестация на 31 марта, посвященная 34-й годовщине референдума о независимости Грузии. Это важная манифестация, важный этап в протесте, борьбе, которую ведет грузинский народ, чтобы вернуть государство и добиться новых выборов. Я считаю, что ЕС, исходя из сложившейся крайне сложной геополитической ситуации, в первую очередь заботится о том, чтобы грузинский народ не пострадал, а если кто и пострадал, то власть и ее представители, которые виноваты в том, что Грузия сейчас не использует уникальный шанс с точки зрения интеграции в ЕС и, наоборот, максимально отдаляется от него. Это результат целенаправленных действий «Грузинской мечты». В этой ситуации очень важно иметь постоянную коммуникацию с нашими согражданами, чтобы они могли видеть реальность. Реальность такова, что ЕС хочет видеть грузинский народ в ЕС, но «Грузинская мечта» всеми возможными способами препятствует этому, пытаясь отдалить Грузию от ЕС так, чтобы грузинский народ никогда не смог осуществить мечту многих поколений - вернуться в европейскую семью. Выбор здесь прост - сохранение государства и его вступление в европейскую семью или потерять государство и вернуться в Российскую империю. Этот выбор уже сделан грузинским народом, всем нужно только осознать его и бороться за то, чтобы не потерять этот уникальный шанс», - сказал Джапаридзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





