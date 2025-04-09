

Доклад по Грузии представлен Комитету по иностранным делам Европейского парламента

09.04.2025 21:18





Депутат Европарламента от Литвы и постоянный докладчик по Грузии Раса Юкнявичене представила на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента проект доклада по Грузии за 2024 год, на котором обсуждается демократический регресс в стране. Согласно документу, процесс интеграции Грузии в Евросоюз фактически приостановлен.



В документе отмечается, что правящая команда не воспользовалась исторической возможностью и еще больше отклонилась от рекомендаций ЕС. В отчете также обсуждается волна массовых протестов, продолжающаяся с ноября 2024 года.



Кандидат в ЕС, который сходит с пути



С момента получения статуса кандидата в 2023 году прогресс Грузии был минимальным на фоне 9 ключевых рекомендаций, выданных Европейской комиссией. Более того, после парламентских выборов 26 октября 2024 года, которые были оценены как нарушающие демократические стандарты, ситуация существенно ухудшилась.



28 ноября 2024 года кандидат на пост премьер-министра Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не начнет переговоры о членстве в Евросоюзе до 2028 года, а также откажется от финансовой помощи Евросоюза. Это решение вызвало массовую, непрерывную волну протестов в стране, которая продолжается и по сей день.



Брюссель требует персональных санкций против Иванишвили



В документе подчеркивается роль Бидзины Иванишвили в ухудшении демократии в Грузии. В документе говорится, что Иванишвили «фактически узурпировал власть» и выступает против евроатлантического курса страны. Комитет призывает Европейский союз и его государства-члены немедленно ввести адресные санкции против Иванишвили, членов его семьи и связанных с ним компаний, включая замораживание активов.



Грузия — при однопартийной системе правления



В докладе также дается резкая оценка парламентской системе Грузии: Евросоюз не признает результаты выборов 2024 года и считает, что в стране сформирован однопартийный парламент, что противоречит принципам плюралистической демократии. В документе не признается новый президент и по-прежнему именуется Саломе Зурабишвили законным лидером Грузии.



Насилие против общества и подавление СМИ



В докладе осуждается применение правительством насилия против мирных демонстрантов, политических оппонентов и журналистов. В документе резко критикуется Закон об иностранном влиянии и содержится призыв к его отмене. В то же время он призывает Европейскую комиссию увеличить финансирование неправительственного сектора и независимых СМИ в связи с приостановкой деятельности USAID.



Согласованные санкции и визовые ограничения



В документе говорится, что приветствуются персональные санкции, введенные рядом государств-членов — Германией, странами Балтии и Чехией — против представителей правящей элиты. Отмечено также решение Евросоюза приостановить либерализацию визового режима для грузинских дипломатов. Рассматривается также возможность полной отмены визового режима в случае несоблюдения демократических критериев.



Сближение с Россией и ошибки внешней политики



В документе выражается обеспокоенность сотрудничеством правительства Грузии с Россией и его дистанцированием от внешней политики Евросоюза. Отмечается, что Грузия не повторяла санкции против России, Беларуси и Ирана. Именно по этой причине в 2024 году Евросоюз прекратил выделение Грузии военной помощи в размере 30 миллионов евро.



Новые выборы — выход из кризиса



В документе настоятельно содержится призыв к проведению новых, свободных и прозрачных парламентских выборов в Грузии под международным наблюдением и нейтральной избирательной администрацией. В Брюсселе считают, что это единственный способ преодолеть политический и конституционный кризис в стране.





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