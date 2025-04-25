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В Грузии предложили ввести еще 9 дополнительных выходных дней
25.04.2025 12:27
Соответствующая Законодательная инициатива, которая была зарегистрирована в парламенте 10 апреля, принадлежит руководителю хора певчих собора Анчисхати в Тбилиси Заалу Церетели. Если инициатива станет законом (что маловероятно, но никто не удивится, если это случится), то в Грузии, которая и так занимает первое место в Европе по количеству праздников, будут установлены следующие выходные дни:
1. Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября;
2. Воздвижение Креста Господня - 27 сентября;
3. Введение во храм Пресвятой Богородицы - 4 декабря;
4. Сретение - 15 февраля;
5. Благовещение - 7 апреля;
6. Вознесение Господне - сороковой день после Пасхи;
7. Преображение Господне - 19 августа;
8. Нинооба - 27 января;
9. День Святого Николая - 19 декабря.
В праздничные дни всем верующим (работающим и безработным) предоставляется возможность свободно посещать церковь, присутствовать на торжественном богослужении и участвовать в установленном церковью празднике. Соответственно, если эти торжественные даты совпадают с рабочим днем, граждане не могут посещать церкви из-за работы, и богослужения проходят в практически пустых храмах
— говорится в инициативе.
Трудовой кодекс Грузии предусматривает 18 выходных дней, что является наибольшим показателем в Европе. Лидером в этом плане страна стала в результате добавления в прошлом году одного дополнительного выходного дня 17 мая - «Дня святости семьи». Помимо официальных праздников, глава правительства Грузии имеет право объявлять определенные дни праздничными по личному решению на основании указа.
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