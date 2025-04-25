

Грузия в ежегодном отчете Генерального секретаря НАТО за 2024 год

25.04.2025 20:13





Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24 апреля опубликовал Ежегодный отчет генерального секретаря за 2024 год, в котором описаны основные достижения и приоритеты организации за прошедший год. Что касается Грузии, в докладе описывается лишь практическое сотрудничество за последний год, но не рассматриваются политические аспекты интеграции, такие как взятое на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство о возможном членстве Грузии или статус страны аспиранта НАТО.



Грузия упоминается в нескольких разделах документа, таких как развитие оборонного потенциала, институциональная реформа и участие альянса в Южном Кавказе, но не упоминается в разделе «Политика открытых дверей».



В отчете упоминается участие Грузии в инициативах НАТО, направленных на укрепление возможностей партнеров. К ним относится Инициатива НАТО по обеспечению прозрачности и добросовестности (BI), которая предоставляет инструменты и методики для повышения прозрачности и институциональной устойчивости в оборонном секторе. Грузия также остается в центре внимания НАТО на Южном Кавказе, где альянс подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности стран-партнеров в регионе.



«НАТО и Грузия также продолжили практическое сотрудничество в целях укрепления безопасности и обороноспособности Грузии и улучшения взаимодействия с альянсом», — говорится в отчете, в котором отмечается, что Грузия приняла участие в учениях (CWIX24), проведенных в Польше в июне 2024 года, а также в операции НАТО по обеспечению безопасности на море «Морской страж» в сентябре 2024 года.



В рамках усилий НАТО по содействию обучению и развитию потенциала Грузия стала одним из восьми партнеров, получивших помощь, направленную на укрепление обороноспособности и безопасности. Начиная с саммита НАТО в Уэльсе 2014 года и до конца 2024 года союзники и партнеры предоставили почти 88 миллионов евро государствам-партнерам-получателям, включая Грузию, на эту инициативу. В отчете подчеркивается, что помощь основана на «нескольких ключевых принципах: адаптация помощи к индивидуальным потребностям и обстоятельствам партнеров; акцент на устойчивости и долгосрочном воздействии; использование уникальных знаний и опыта НАТО в этой области; и предоставление партнерам права собственности».



В отчете также отмечается, что НАТО поддерживает структурированные двусторонние отношения с 16 партнерами в евроатлантическом регионе, включая Грузию, через Совет евроатлантического партнерства (СЕАП) и программу «Партнерство ради мира» (ПРМ).



Примечательно, что в докладе не упоминается обязательство, принятое НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Грузия станет членом НАТО. То же самое касается и Украины. В отчете генерального секретаря за 2023 год Грузия упоминается как «один из ближайших партнеров НАТО» и «страна, стремящаяся к членству в альянсе». В отчете генерального секретаря за 2022 год говорится: «Союзники по-прежнему привержены поддержке возможного вступления Грузии и Украины в НАТО в соответствии с решениями, принятыми на саммите в Бухаресте в 2008 году и подтвержденными на саммите в Мадриде в 2022 году».



Источник: Civil Georgia

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