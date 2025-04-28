

Кобахидзе обещает привести Грузию в ЕС к 2030 году

28.04.2025 09:41





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что европейская интеграция по-прежнему остается главным приоритетом его команды, несмотря на официальную заморозку переговоров о вступлении в ЕС на ближайшие четыре года.



«Европейская интеграция, естественно, остается основным направлением внешней политики. Мы уверены, что к 2030 году Грузия будет готова к членству в ЕС лучше всех стран-кандидатов — по всем параметрам: демократии, правам человека, верховенству закона, экономике и общей готовности», — подчеркнул Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».



По его словам, в «Грузинской мечте» сохраняют «очень оптимистичный» настрой.



Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, отчасти благодаря отзыву закона об иноагентах, напоминавшего российский аналог. Однако весной 2024 года парламент принял этот закон, несмотря на массовые протесты, что резко ухудшило отношения между Тбилиси и Брюсселем. В июле 2024 года ЕС приостановил процесс вступления Грузии в сообщество.



После спорных парламентских выборов 28 ноября 2024 года новое правительство во главе с Кобахидзе объявило о заморозке переговоров о вступлении как минимум до 2028 года. Это вызвало новую волну протестов по всей стране. Власти начали принимать законы, ограничивающие уличные акции, деятельность гражданского общества и независимых СМИ.



В правящей партии утверждают, что Брюссель использует процесс евроинтеграции как инструмент давления, требуя проведения реформ в судебной системе и сближения внешней политики Грузии с ЕС. В «Грузинской мечте» также считают, что безоговорочное следование европейским требованиям могло бы втянуть страну в российско-украинскую войну. При этом власти подчеркивают, что не отказываются от евроинтеграции полностью, продолжают выполнять техническую часть соглашения об ассоциации и рассчитывают на смену политических элит в Европе.



Критики обвиняют «Грузинскую мечту» в том, что ее действия соответствуют интересам Москвы. При этом в России также выражают недовольство тем, что Тбилиси не отказывается от заявки на вступление в ЕС окончательно и не спешит восстанавливать дипломатические отношения с Москвой.





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