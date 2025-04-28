

АМЮГ: Незаконное задержание директора Batumelebi и другие нарушения, совершенные в отношении нее, обжалованы в ЕСПЧ

28.04.2025 11:13





АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени основательницы Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели.



По данным НПО, жалоба, поданная в ЕСПЧ, обосновывает, что основные права, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека — такие как право на свободу и безопасность, право на справедливое разбирательство дела, а также право на защиту личной и семейной жизни — были нарушены в отношении Амаглобели.



«Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Европейский суд по правам человека от имени Мзии Амаглобели, основательницы «Батумелеби» и «Нетгазети». В жалобе, поданной в Европейский суд по правам человека, обосновывается, что основные права, закрепленные в Европейской конвенции по правам человека, такие как право на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 конвенции), право на справедливое судебное разбирательство (статья 6 конвенции), право на защиту частной и семейная жизнь (статья 8 конвенции), свобода выражения мнений (статья 10-Статья 18), в отношении Мзии Амаглобели были нарушены», — заявили в НПО.



Напомним, основательница Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели прекратила голодовку протеста. Журналистка пояснила, что приняла такое решение на 38-й день голодовки и призвала других узников совести — Темура Катамадзе и Николоза Джавахишвили — прервать голодовку. В своем письме Амаглобели отметила, что ей невероятно тяжело выслушивать озабоченность общества своим здоровьем и жизнью на фоне трагедии в «Городе мечты» в Батуми, где двое детей, упав в канаву с водой, погибли.



На данном этапе директор интернет-изданий Batumelebi и Netgazeti находится в пенитенциарном учреждении. Ее перевели туда из клиники Vivamed.



Ранее Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который является начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.



Батумский городской суд признал неприемлемым ходатайство об отмене тюремного заключения основательницы Batumelebi Мзии Амаглобели. Соответствующее ходатайство было подано 13 февраля 2025 года.





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