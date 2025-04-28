

Папуашвили: Спустя полгода после выборов, парламент полностью выполняет свои обязанности

28.04.2025 11:47





Спустя шесть месяцев после парламентских выборов 26 октября 2024 года, вопреки ожиданиям скептиков и недоброжелателей, парламент Грузии 11-го созыва в полной мере выполняет свои обязанности. А бойкот, объявленный радикальной оппозицией, если и навредил кому-то и похоронил в политической могиле, то саму радикальную оппозицию, — пишет в социальной сети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



«Грузия, как государство, так и граждане, за прошедший период получила важнейший урок, который важно хорошо подытожить и осмыслить. Некоторым свойственно короткая память, переписывание истории и подстраивание её под свою повестку дня, чего мы, естественно, не позволим.



Референдум



Мы помним, что прошедшие парламентские выборы оппозиция окрестила референдумом и заявила, что страна должна выбирать между Европой и Россией. Эту кампанию Саломе Зурабишвили начала в первых числах марта 2024 года и анонсировала участие в ней зарубежных и неправительственных организаций. В итоге все оппозиционные партии и лидеры НПО встали под эту концепцию и выступили против правительства, которое больше всех сделало на пути евроинтеграции, от имени Европы.



Власть Грузии приняла этот вызов. Пусть будет референдум, сказали мы. Но мы объясним народу, что это за референдум на самом деле. Между чем и чем мы выбираем. Кампания «Грузинской мечты» основывалась именно на распространении этой концепции. Людям нужно было выбирать между прошлым и будущим, между угрозой войны и миром, между дискредитированными, преступными политиками и ответственным правительством, между поиском источника власти за пределами страны и волей народа, между иностранным влиянием и самобытностью. И между множеством подобных двух полюсов, которые однозначно, кристаллизованно и однозначно олицетворяют коллективная радикальная оппозиция и «Грузинская мечта».



Иностранное влияние



Беспрецедентным и отличным от других предыдущих выборов было открытое и прямое вмешательство иностранного государства в политический процесс Грузии и неприкрытое воздействие на волю народа. Помимо того, что это прямо запрещено законодательством, некоторые дипломатические представительства в открытой и свободной конкуренции между политическими силами Грузии заняли однозначную сторону в пользу оппозиции, и их заявления были прямо направлены на смену правительства в стране.



Помимо прямой агитации и призывов, по мере приближения выборов появились прямые намеки и угрозы, что нежелательный результат выборов повлечет за собой соответствующие карательные последствия, санкции, приостановку визовой либерализации и применение других инструментов. В унисон с дипломатическими представительствами целый ряд одиозных фигур из парламентов разных столиц гораздо жестче и настойчивее воздействовали на внутренний политический процесс Грузии, что оппозиционные СМИ выдавали за общеевропейскую позицию.



Поляризация



Такое вмешательство и радикализация в избирательном процессе создали полностью поляризованную среду, где граждане страны вместо выбора желаемой партии в спокойной, конструктивной среде оказались втянутыми в полностью поляризованную, апокалиптически заряженную ситуацию, которая должна была решить судьбу страны. Эта искусственная поляризация требовала от правительства хорошо продуманных действий: с одной стороны, вести избирательную кампанию, защищать свое видение и позицию, разговаривать с народом, а с другой — обеспечить справедливую среду и проведение выборов в равных и прозрачных условиях.



Действительно, до 27 октября в стране не было ни одной претензии к деятельности ЦИК и проведению выборов с помощью новых электронных счетных машин. Все наблюдатели, представительства и сама оппозиция в полной мере положительно оценивали проделанную работу. К «игровому полю» вплоть до 26 октября не было высказано никаких серьезных претензий.



Выбор народа



Тема недопущения войны, озвученная «Грузинской мечтой» в избирательной кампании, практически подтвердилась прямым вмешательством иностранного государства в избирательный процесс, которое однозначно преследовало цель смены правительства. Тактический расчет основывался на ложном ожидании, что большинство грузинского народа обманется обещаниями конфет с бантиком или пряников и отвернется от национальных интересов страны. Они не учли, что народ с трехтысячелетней государственной традицией, который на текущем этапе истории пережил немало горьких уроков, так легко не попадется на удочку.



За обещаниями пряников последовали бы угрозы кнутом, в виде санкций и карательных механизмов, но подавляющее большинство населения сделало правильный выбор и проголосовало за национальные интересы Грузии, за сохранение мира в большой войне и за спасение экономики. Этот большой поворот стал пощечиной для недоброжелателей нашей родины, и кнут не заставил себя ждать. Ложные ожидания иностранного государства вызвали разочарование, а разочарование — гнев.



Шантаж



Оппозиция, преодолевшая барьер на выборах 26 октября, набрала в общей сложности 38% голосов, что было значительным достижением для референдумной пропаганды. Казалось бы, это значительное достижение должно было обрадовать оппозицию, превратить в хорошую базу для будущей деятельности и стать мотивацией для продолжения деятельности в конституционных рамках. Но оказалось, что иностранным покровителям нужен был только один результат — смена правительства. Развитие демократии и шаг вперед оказались пустыми терминами. Поэтому мы помним инструкции, полученные через два дня после выборов: найти и собрать доказательства фальсификации выборов. И мы также помним отчаянные попытки отчаявшейся оппозиции то найти небесные 300 тысяч лишних голосов, то придумать миф об «утечке».



Оппозицию руками Саломе Зурабишвили прямо подтолкнули к объявлению бойкота и неповиновения. Начался очередной раунд шантажа, торговли непризнанием, подобный тому, что мы видели на выборах 2020 года. Они не отказались от применения шантажа, даже когда увидели, что народ не протестует против результатов выборов, демонстрации не собираются, доказательств фальсификации нет, а парламент успешно собрался и открыл заседания.



Мы увидели четкий сценарий продолжения иностранного шантажа: поддержка оппозиции, молчание дипломатических представительств, бойкот, дистанцирование, подрыв основ конституционного порядка и создание такого тихого кризиса, который через некоторое время вызвал бы необходимость компромисса с ложью.



28 ноября



Через два дня после открытия парламента 11-го созыва, на фоне демарша и враждебного настроя недовольного иностранного государства, правительство Грузии отказалось от пребывания в режиме шантажа. Именно тогда было сказано, что страна не окажется в ситуации, когда ее политика должна подчиняться внешним указаниям, а в случае невыполнения указаний в качестве инструментов шантажа будет использоваться неполучение «пряников», инспирирование внутренних беспорядков и другое подобное оружие.



«Грузинская мечта», опираясь на волю большинства избирателей, посмотрела в лицо создавшейся ситуации и дала соответствующий ответ внешнему вмешательству. Мы заявили, что продолжим выполнять обязательства, взятые по Соглашению об ассоциации, и работать над выполнением критериев, необходимых для членства в ЕС до 2028 года, а до этого не будем делать открытие переговоров и другие промежуточные этапы предметом торга. Это заявление недовольное, разочарованное и разгневанное иностранное государство использовало для начала протестных выступлений в Тбилиси.



Противостояние



Агрессию разгневанного иностранного государства усилила победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в начале ноября. Проигравшая на выборах администрация до инаугурации нового президента имела полный зеленый свет для чрезмерного протеста в Тбилиси и очередной цветной революции. Правоохранительным структурам Грузии пришлось приложить огромные усилия для поддержания порядка, безопасности на проспекте Руставели и защиты здания парламента от штурма. В этих столкновениях пострадали многие демонстранты и правоохранители.



Мы также хорошо помним, как молча наблюдали за происходящим те дипломаты, которые были многословны перед выборами, а теперь их же вдохновением агрессивные демонстранты были брошены на противостояние с полицией. Они хорошо понимали реальную причину противостояния в стране и не только не сделали ничего, чтобы отнять у оппозиции ложный нарратив, но всячески поощряли нападение на парламент. До этого, впервые в нашей истории, демонстрант бросил коктейль Молотова в живого человека, обрек на сожжение, а затем объявил героем. Именно в результате этого мы увидели в прямом смысле открытый огонь на проспекте Руставели.



Провал пропаганды



Совершенно неожиданно президент Дональд Трамп публично, на весь мир, объявил о прекращении вредной практики, которую использовало правительство США на международной арене, используя USAID или NED, названные мягкой силой. Новый подход администрации к международной торговле, войне в Украине и реальным американским интересам оказался холодным душем для глобалистских сил и партии войны.



Президент Трамп приложил огромные усилия для прекращения огня и установления мира в Украине, что пока еще встречает сопротивление. Он закрыл USAID как институт, наносящий вред долгосрочным интересам Америки. Начался процесс обеспечения прозрачности иностранного финансирования в высших учебных заведениях Америки. Уход USAID как главного донора с международной арены, в том числе из Грузии, заставил другие фонды частично восполнить исчезнувшие евро долларами.



Именно этот умаленный протест мы видим сегодня, который все еще поощряется обанкротившейся повесткой дня. Наблюдение за этим процессом интересно еще и тем, чтобы точно увидеть будущее формирование и механизмы американского интереса. Новая администрация реально добивается победы над «Дип стэйт», результатом чего будет невмешательство с помощью мягкой или жесткой силы во внутреннюю политику других стран и учет интересов партнеров, или в результате этого будут упразднены только дискредитированные и обанкротившиеся инструменты, а взамен мы получим механизмы воздействия того же назначения, но новой формы.



Победа



Через шесть месяцев после выборов «Грузинская мечта» вернула обществу веру в победу. Она не только показала своим избирателям, но и оппозиционному электорату, что:



«Грузинская мечта» служит только Грузии и ее национальным интересам; непрозрачное иностранное финансирование служило иностранным интересам и их повестке дня; опасность войны реальна, и даже президенту Америки трудно смириться с планом желающих войны; грузинская оппозиция привязана к инструкциям, полученным извне, и легитимность народа для них ничто; гарантом стабильности, безопасности и развития в стране является только ответственное правительство — «Грузинская мечта». Вслед за изменившейся международной ситуацией правительство заставило оппонирующих партнеров считаться с его справедливыми, законными и основанными на национальных интересах требованиями. Начались встречи, появились признаки диалога, отношения сдвинулись с места, а попытка изоляции Грузии и запугивание санкциями со стороны враждебно настроенных внешних групп не дали результата.



Грузия остается на западной орбите, ее двери открыты, она верна 30-летнему стратегическому партнерству со своими друзьями и готова перевернуть новую страницу.



Окончательное закрепление достигнутого и победа произойдет на выборах, которые состоятся осенью. Важно, чтобы общество вынесло соответствующий приговор партиям, укомплектованным людьми, несущими иностранное влияние, и отдало свой голос тем партиям, которые должным образом действуют в интересах грузинских национальных интересов. Различия между партиями должны отражать темы, происходящие внутри государства, и их повестка дня не должна нести иностранное влияние. Этот процесс еще не завершен, но выборы в органы местного самоуправления поставят большую точку на этом пути укрепления независимости.



Цель



«Грузинская мечта» полностью осознает свою ответственность и обязательства перед страной, государством, его историей, настоящим и будущим. Именно это является нашей главной характеристикой, и этим мы отличаемся от оппонентов, полных жажды власти, ослепленных желанием реванша и с коротким кругозором.



Мы полностью осознаем, что нам выпало управлять страной с трехтысячелетней государственной традицией, что является огромной ответственностью. С этой точки зрения, насколько плачевным кажется наше недавнее прошлое, родина, превращенная авантюристическим правительством и правителями в слугу и арену иностранных интересов, которой пришлось морем ошибок расплачиваться за земли, доставшиеся ценой огромной крови. На фоне этого тяжелого прошлого и опыта, насколько ценны попытки «Грузинской мечты», осторожность, усердие, чтобы провести страну по волоску, поберечь грузинский народ и перспективу будущего.



Правильное управление, знание, мудрость, опыт — это только средства, главное в этом процессе — величайшая и безоговорочная любовь к родине. Это делает «Грузинская мечта» вместе с народом, который точно понимает и чувствует, где правда. Это заслуга нашей глубинной, 3000-летней мудрости. Той мудрости, которая провела нас через века лицом к лицу с силами, действующими в глобальных интересах, и привела нас к сегодняшнему дню. Так что борьба с силами, действующими в глобальных интересах, так же стара, как и наша государственность. Наша цель в этом эпическом противостоянии — победить так же искусно, как это делали наши мудрые предки.



Ближайшая цель, конечно, — победа на местных выборах. Глобальный «дипстейт», имеющий огромное влияние на государства и корпорации, добивается проведения своих интересов путем координации влияний в развитых странах мира. Грузинская оппозиция, к сожалению, стала слепым оружием этого иностранного глобального интереса и выступила против настоящего, грузинского, родного опыта.



Мы еще раз выиграем эту битву и перевернем новую страницу в Грузии», — пишет Шалва Папуашвили.





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