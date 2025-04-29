

Еврокомиссар: не исключаю пересмотра DCFTA с Грузией, заморозку статуса кандидата

29.04.2025 10:41





Еврокомиссар по политике расширения ЕС Марта Кос заявила, что не может смириться с тем, что <ЕС> может потерять Грузию. В эксклюзивном интервью европейскому бюро «Радио Свобода» политик заявила, что Брюссель рассматривает возможность замораживания статуса кандидата и пересмотра торгового соглашения (DCFTA) в качестве контрмер для поддержки демократов, хотя и «осторожничает» с этим.



В то же время Марта Кос не исключает восстановления высокопоставленных контактов с представителями правительства «Грузинской мечты» в Грузии, которые были приостановлены с 2024 года.



Политик отметила, что в дополнение к мерам, уже принятым в ответ на негативную ситуацию в плане демократии в Грузии, «есть много возможностей», но мы «очень осторожны» в этой ситуации.



«Мы можем, скажем, отменить визовую либерализацию, но это навредит большинству населения. Далее, у нас есть соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Мы можем рассмотреть это соглашение. Но у Грузии все еще есть статус кандидата. Но мы можем заморозить его, создать тупиковую ситуацию, как в случае с Турцией. Это возможности», — заявила она журналисту Рикарду Йозвиаку.



Кос заявила, что ей не нравится, что правительство Грузии не принимает во внимание свой народ в то время, как у грузинского народа есть огромное желание идти европейским путем.



«Мы еще поработаем над этим. Я не могу принять то, что мы, возможно, потеряли Грузию, даже если правительство будет принимать один за другим законы, которые явно противоречат европейским ценностям», — пояснила еврокомиссар.



Добавим, что DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Areas) — это углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли, три зоны свободной торговли, созданные между ЕС и Грузией, Молдавией и Украиной соответственно. Каждая зона DCFTA является частью соответствующего соглашения каждой страны об ассоциации с ЕС.



Три зоны DCFTA открывают доступ Грузии, Молдавии и Украине к внутреннему рынку ЕС в отдельных секторах и дают инвесторам Евросоюза в этих секторах ту же регуляторную среду в ассоциированной стране, как и в ЕС.



Соглашения с Молдовой и Грузией были ратифицированы и официально вступили в силу в июле 2016 года, хотя их части уже применялись в предварительном порядке. Соглашение с Украиной вступило в силу 1 сентября 2017 года, но отдельные положения применялись уже с 1 января 2016 года.





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