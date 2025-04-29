

Human Rights Watch о негативной ситуации в Грузии с правами человека

29.04.2025 12:19





Международная правозащитная неправительственная организация Human Rights Watch публикует отчет за 2024 год по Грузии в связи с правами человека.



В докладе говорится, что «Грузинская мечта» продолжала в 2024 году «продолжала узурпировать власть и подавлять инакомыслие». НПО приводит факты — новые законодательные поправки, которые носят репрессивный характер, что подрывает митинги и гражданское общество в стране.



«<Они> расширили полномочия государства и полиции, необоснованно ограничивая мирные протесты и подрывая гражданское общество. Полиция неоднократно применяла незаконную силу для разгона мирных демонстрантов, арестовывая и подвергая жестокому обращению сотни людей. Парламент принял новое дискриминационное законодательство. Продолжали поступать сообщения о бесчеловечных условиях содержания гражданских лиц на отделившихся территориях».



Также НПО пишет, что на фоне «интенсивных общественных протестов» партия Иванишвили провела ряд законодательных инициатив, которые ограничивают права человека, подрывающих гражданское общество, независимость судебной системы и государственных институтов.



Именно это и стало основой для решения ЕС в мае 2024 года приостановить процесс вступления Грузии в Евросоюз. Также организация отметила, что победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах в октябре прошлого года сопровождалась фальсификациями и запугиванием избирателей.





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