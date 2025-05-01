

Усовершенствование ЦИК тайны голосования равносильно признанию нарушения - оппозиция

01.05.2025 21:50





Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) вновь подверглась критике после внесения изменений в процедуры дня выборов, которые, по словам оппонентов, фактически признали нарушение тайны голосования на парламентских выборах в октябре 2024 года.



На своем заседании 29 апреля ЦИК постановила, что для лучшей защиты тайны голосования на местных выборах в октябре над местом помещения бюллетеней в электронное устройство будет установлена специальная крыша.

Хотя ЦИК и утверждает, что изменение носит превентивный характер, оппоненты утверждают, что оно еще больше усиливает обеспокоенность по поводу тайны голосования после парламентских выборов 2024 года.



Президент Саломе Зурабишвили, которая в настоящее время возглавляет оппозиционную «Платформу сопротивления», заявила на брифинге 30 апреля, что последнее решение ЦИК фактически признает, что на последних выборах была нарушена тайна голосования. Аналогичное заявление сделал на брифинге 1 мая представитель оппозиционной партии «Лело» Ираклий Купрадзе, отметив, что ЦИК «вынужден был признаться в очень важном, очень тяжком преступлении». По его словам, «режим Иванишвили признает, что было нарушено основополагающее избирательное право».



ЦИК отвергла критику, назвав ее «безосновательной» и заявив, что некоторые «заинтересованные стороны» пытаются «манипулятивно интерпретировать» новое правило.



«Данное решение не означает признания необоснованных обвинений в нарушении тайны голосования», — говорится в заявлении ЦИК, опубликованном 1 мая. «С принятием постановления Избирательная администрация приняла превентивное решение, чтобы предотвратить спекуляции, продиктованные политической повесткой дня».



Черное пятно октябрьских выборов 2024 года



На выборах 26 октября 2024 года оппозиционные партии и наблюдательные организации выразили обеспокоенность по поводу нарушения тайны голосования, поскольку, по их словам, бюллетени были настолько тонкими, что при вставке в электронное устройство можно было легко увидеть сделанный избирателем выбор. По словам оппонентов, «Грузинская мечта», которая была под номером 41 в списке, была помещена в конец бюллетеня, в то время как основные оппозиционные партии — под номерами 4, 5, 9 и 25 — были помещены в начало или в середину бюллетеня, что позволило посторонним лицам легче определить выбор избирателя.



На фотографиях, сделанных в день выборов, отчетливо видны следы чернил на обратной стороне бюллетеней: один из них — контрольный, а остальные, скорее всего, являются отметками о вариантах выбора.



Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), осуществлявшая наблюдение за выборами, обратилась в окружные избирательные комиссии с требованием отменить результаты всех электронных избирательных участков, которыми было охвачено 90 процентов избирательных участков. Президент Саломе Зурабишвили обжаловала результаты выборов в Конституционном суде, сославшись на нарушение принципов всеобщности и тайны выборов. Однако суд отказался рассматривать иск президента. Жалоба АМЮГ также была отклонена.



После спорных выборов, завершившихся победой «Грузинской мечты», набравшей 54% голосов, граждане вышли на улицы. Протесты приобрели новый импульс после того, как 28 ноября правящая партия объявила о приостановке процесса интеграции в ЕС. Уже более пяти месяцев демонстранты требуют проведения новых выборов, хотя недавно это требование сменилось требованием отставки правительства «Грузинской мечты».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





