

Правительство представило свои приоритеты сотрудничества с ООН на 2026–2030 годы

02.05.2025 20:04





Глава Администрации правительства Леван Жоржолиани 2 мая представил агентствам ООН приоритеты правительства Грузии, которые будут учтены в рамках сотрудничества Грузии с ООН на 2026-2030 годы.



На встрече, где Жоржолиани представил видение правительства, также присутствовали заместители министров. По словам Жоржолиани, у страны есть два основных приоритета в плане сотрудничества с ООН: экономический рост страны и работа ООН на оккупированных территориях Грузии.



«Для нас очень важны два направления: работа ООН на оккупированных территориях и экономический рост, который должен быть экологичным и инклюзивным», — заявил Жоржолиани после встречи. «Важно, чтобы богатство страны распределялось равномерно, как в сельской местности, так и в городах. Мы также обсудили различные приоритеты, которые лягут в основу планов действий всех агентств ООН и соответствующих министерств на ближайшие годы».



Постоянный координатор ООН Дидье Требюк заявил, что миссия ООН в Грузии проводит консультации с партнерскими агентствами для совместной разработки приоритетов на ближайшие 5 лет.



Ранее, 27 марта, Дидье Тгебюк встретился с председателем парламента «Грузинской мечты» Шалвой Папуашвили. В пресс-релизе, выпущенном представительством ООН после встречи, говорится, что обсуждение было сосредоточено на планах по поддержке устойчивого развития и поощрению прав женщин и детей, «направленных на обеспечение большего благополучия грузинского народа».



Источник: Civil Georgia

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