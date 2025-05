Глава Минфина — о MEGOBARI Act: недружественный шаг, вредит отношениям Грузии и США

07.05.2025 10:02





Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что принятие MEGOBARI Act Палатой представителей Конгресса является «недружественным шагом» со стороны американских политиков, который навредит отношениям Грузии и США.



Хуцишвили надеется, что документ в конечном итоге не примет форму закона.



«Подобные решения только наносят ущерб отношениям между двумя странами. Причинение вреда таким отношениям не в интересах Грузии и не должно быть в интересах Соединенных Штатов. Естественно, нехорошо вводить санкции против любого гражданина Грузии, это определенно не «дружественный» (MEGOBARI — от грузинского მეგობარი, «мегобари» (друг) — ред. ) шаг. Как бы ни назывался этот акт, это — недружественный шаг», — заявил Лаша Хуцишвили в интервью «Интерпрессньюс» в Милане.



Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).



Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.



MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).



Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:



поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;

обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;

подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;

неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;

российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;

санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;

создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;

укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:

переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;

расширение обмена людьми и упрощение визового режима;

разработка экономического пакета и пакета модернизации;

обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.

инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;

признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;

требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;

усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;

выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;

поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».



