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Глава Минфина — о MEGOBARI Act: недружественный шаг, вредит отношениям Грузии и США
07.05.2025 10:02
Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что принятие MEGOBARI Act Палатой представителей Конгресса является «недружественным шагом» со стороны американских политиков, который навредит отношениям Грузии и США.
Хуцишвили надеется, что документ в конечном итоге не примет форму закона.
«Подобные решения только наносят ущерб отношениям между двумя странами. Причинение вреда таким отношениям не в интересах Грузии и не должно быть в интересах Соединенных Штатов. Естественно, нехорошо вводить санкции против любого гражданина Грузии, это определенно не «дружественный» (MEGOBARI — от грузинского მეგობარი, «мегобари» (друг) — ред. ) шаг. Как бы ни назывался этот акт, это — недружественный шаг», — заявил Лаша Хуцишвили в интервью «Интерпрессньюс» в Милане.
Напомним, утром 6 мая палата представителей Конгресса США проголосовала и выразила поддержку двухпартийному законопроекту — MEGOBARI Act («Акт по укреплению и мобилизации возможностей Грузии в области подотчетности, устойчивости и независимости»).
Добавим, 5 марта MEGOBARI Act (аббревиатура от Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence, то есть — Мобилизация и расширение возможностей Грузии для строительства, подотчетности, устойчивости и независимости) был представлен в комитете по иностранным делам его главой — республиканцем Джимом Ришем и членом комитета — демократкой Джинн Шахин. 24 марта еще два конгрессмена — республиканец Пит (Джон) Рикеттс и демократ Крис Кунс — стали соавторами законопроекта.
MEGOBARI Act был первоначально зарегистрирован в Палате представителей США 20 мая 2024 года — до того, как парламент Грузии отменил вето пятого президента Саломе Зурабишвили на закон об агентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.).
Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).
Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:
поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;
обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;
подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;
неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;
российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;
санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;
создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;
укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:
переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;
расширение обмена людьми и упрощение визового режима;
разработка экономического пакета и пакета модернизации;
обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.
инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;
признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;
требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;
усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;
выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;
поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».
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