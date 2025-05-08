

Мэрия Батуми снимает с себя ответственность за сотни неузаконенных многоквартирных домов

08.05.2025 10:36





В Батуми насчитываются сотни зданий, которые до сих пор не введены в эксплуатацию. При этом ответственность за возникающие в них проблемы не несут ни мэрия, ни застройщики, поскольку большинство квартир было продано ещё на ранних этапах строительства. Когда жители таких домов сталкиваются с трудностями, в мэрии им отвечают, что это частная собственность, и отправляют к строительной компании.



Есть дома, где владельцы живут годами, оплачивая электричество и газ напрямую на счета застройщика. Некоторые не могут зарегистрировать квартиры, потому что они до сих пор находятся под ипотекой. После продажи квартир строительные работы часто не завершались — не делалась даже внешняя отделка.



Многие здания построены с нарушениями разрешений. Например, было выдано разрешение на 8-этажный дом, а построили 10. Вместо обязательной парковки на первом этаже открыли коммерческие помещения. Есть случаи, когда здания были построены в зонах, где такие функции запрещены, например, в рекреационных зонах.



В 2022 году депутаты из Аджарии выступили с инициативой строительной амнистии. Согласно поправкам к Кодексу о градостроительстве и архитектурной деятельности, инспекция по строительному надзору может ввести в эксплуатацию здания, построенные с нарушениями, но имеющие разрешение.



Однако, как показывает практика, строительная амнистия не вызвала широкого интереса. В 2024 году, по данным муниципальной инспекции, только 7 объектов были приняты по амнистии. В 2023 году — число таких объектов также невелико.



Мэрия отказывается предоставлять список застройщиков или адреса зданий, поданных на узаконивание. В октябре 2024 года издание «ბათუმელები» запросило эту информацию, но в мэрии отказали.



Архитектор Анна Бибилашвили из Института урбанистического развития заявила:



«Действующее законодательство не защищает граждан. Застройщик может продать всё, что имеет, и исчезнуть. А собственники остаются беззащитными — с теми же проблемами, что были до узаконивания».



Её институт и организация City Institute Georgia (разрабатывающая генплан Батуми) ещё до принятия амнистии направили свои замечания в парламент, но закон всё же был одобрен.



На практике же результаты указывают, что проблемы остались нерешёнными — как и риски, о которых предупреждали специалисты.





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