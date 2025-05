The Diplomat: Грузия может не поддержать кандидатуру Пололикашвили на пост генсека UNWTO в пользу кандидата от ОАЭ

По данным The Diplomat, правительство Грузии может не поддержать избрание Зураба Пололикашвили на третий срок на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН и вместо этого поддержать кандидата от Объединенных Арабских Эмиратов шейху Аль-Наваиси.



The Diplomat называет это «шокирующим политическим маневром» и пишет о возможном соглашении между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами.



Дипломат отмечает, что этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность в международном туристическом сообществе, поскольку был воспринят как признак стратегического соглашения между Грузией и Российской Федерацией.



Зураб Пололикашвили занимал пост Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН, когда Ассамблея проголосовала за приостановление членства России в 2022 году после ее полномасштабного вторжения на Украину.



The Diplomat пишет, что это смелая позиция, создавшая прецедент в системе ООН. Однако он отмечает, что его действия рассматриваются как важная моральная позиция против вторжения России в Украину, особенно сейчас, когда Россия не согласилась на прекращение огня с Украиной.



Как пишет The Diplomat, безопасность и доверие на многосторонней арене должны стать главной движущей силой прогресса, отмечая, что в случае принятия решения соглашение может иметь серьезные последствия для Грузии, авторитет которой будет серьезно подорван из-за того, что она уже дважды выражала поддержку кандидатуре Зураба Пололикашвили, и в обоих голосованиях 70% Генеральной Ассамблеи поддержали эту кандидатуру.



Отказ в поддержке кандидатуры Зураба Пололикашвили посылает противоположный сигнал и подрывает доверие к государствам-членам, которые поддерживают его кандидатуру на третий срок.



«Агентства ООН должны стремиться к миру, социальному благополучию и примирению, а не к разделению. В нынешней геополитической ситуации, в которой мы находимся, вмешательство Российской Федерации противоречит безопасности и доверию к этим институтам», — написал The Diplomat.





