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Работа КПП «Казбеги» временно приостановлена из-за активации системы оповещения
31.07.2025 21:29
Министерство финансов Грузии сообщает, что в связи с активацией системы раннего предупреждения в ущелье Дэвдораки, высокоточная автоматическая система передала тревожный сигнал на таможенно-пропускной пункт «Казбеги».
В целях обеспечения безопасности, в координации с соответствующими государственными структурами, сотрудники КПП и находящиеся на месте граждане были эвакуированы в безопасную зону.
В настоящее время на пограничном пункте «Казбеги» приостановлены все таможенные процедуры. Ввоз и вывоз товаров через грузинскую таможенную границу, а также осуществление контроля в отношении физических лиц, пересекающих границу через данный пункт, временно невозможно.
После устранения факторов, представляющих угрозу, КПП «Казбеги» возобновит работу в обычном режиме, и передвижение людей и грузов будет обеспечено без задержек.
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