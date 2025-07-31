Работа КПП «Казбеги» временно приостановлена из-за активации системы оповещения

31.07.2025 21:29





Министерство финансов Грузии сообщает, что в связи с активацией системы раннего предупреждения в ущелье Дэвдораки, высокоточная автоматическая система передала тревожный сигнал на таможенно-пропускной пункт «Казбеги».



В целях обеспечения безопасности, в координации с соответствующими государственными структурами, сотрудники КПП и находящиеся на месте граждане были эвакуированы в безопасную зону.



В настоящее время на пограничном пункте «Казбеги» приостановлены все таможенные процедуры. Ввоз и вывоз товаров через грузинскую таможенную границу, а также осуществление контроля в отношении физических лиц, пересекающих границу через данный пункт, временно невозможно.



После устранения факторов, представляющих угрозу, КПП «Казбеги» возобновит работу в обычном режиме, и передвижение людей и грузов будет обеспечено без задержек.





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