Каладзе: Какие санкции мы должны ввести против России?

17.12.2025 18:37





«Зачем нам делать что-то, что будет вредно для нашей собственной страны?», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя выводы Совета Евросоюза по вопросам расширения, в которых упоминается Грузия.



По словам Каладзе, призыв Совета о введении определённых санкций против России является невозможным, поскольку некоторые европейские страны сами имеют экономические отношения с Россией.



«Какие санкции мы должны ввести против России? Многие ведут активную торговлю с Россией. Представители конкретных европейских стран призывают нас ввести санкции против России. Посмотрите на статистику последних лет — какой экономический оборот у этих стран с Россией. Мы что, дураки? Если мы введём санкции против России, это разрушит её экономику? Это просто невозможно. Мы при этом разрушим экономику нашей собственной страны, навредим трудящемуся грузинскому народу. Зачем нам делать что-то, что вредно для нашей страны, если при этом сами продолжают торговать», — отметил Каха Каладзе.



Председательство Совета ЕС опубликовало выводы по вопросам расширения, в которых упоминается Грузия. В документе отмечается, что Совет ЕС ожидает, что Грузия усилит усилия по полному согласованию с общей внешней и оборонной политикой ЕС (CFSP), в частности в части присоединения к ограничительным мерам ЕС против России и Беларуси, которые являются приоритетом на фоне агрессивной войны, развязанной Россией против Украины. Кроме того, Совет ЕС призывает Грузию продолжать сотрудничество, чтобы избежать обхода ограничительных мер ЕС.





