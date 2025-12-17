|
Зураб Джапаридзе призывает граждан действовать, а не обвинять политиков
17.12.2025 18:51
Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе, находящийся в заключении, обратился к гражданам с призывом «не перекладывать ответственность на политиков». По его словам, аргумент «я не политик» не работает, и каждый, независимо от профессии, может что-то изменить, проявив инициативу и смелость.
«Друзья, это касается всех, независимо от того, какую профессию вы выбрали: если считаете, что есть что-то, что нужно сделать – подумайте об этом. У вас есть голова, у нас есть голова; если знаете, что нужно делать – делайте. У вас есть две руки и две ноги, у нас есть две руки и две ноги. Если вам не хватает смелости, найдите силу в себе.
Никто из нас не рожден Ахиллесом. Иначе постоянное указание пальцем на политиков лишь показывает, что либо вам не хватает таланта что-то придумать, либо смелости что-то сделать, и вы указываете на других только потому, что хотите избежать своей ответственности.
Аргумент «я не политик» не работает. Я тоже не политик. У меня в голове тысяча идей, которые я хочу реализовать уже много лет, и я могу заниматься своим делом. Более того, нам фактически запрещена политическая деятельность. Нас и всех, кто коснется нас, ждёт многолетний тюремный срок, если мы не остановимся.
Поэтому, если вы действительно чего-то хотите, вставайте в первые ряды. Мы будем только счастливы. Иначе, если мы ограничимся только раздачей советов всем с телевизора, то за это даже русские заплатят деньги. Больше от нас ничего не требуют», — говорится в письме Зураба Джапаридзе.
