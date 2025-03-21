

Сегодня Грузия отмечает день журналистики

21.03.2025 17:15





Сегодня, 21 марта, Грузия отмечает день журналистики. В этот день, 21 марта 1819 года, была опубликована первая грузинская газета.



Как заявляет Центр медиа, информации и социальных исследований (CMIS), грузинские СМИ встречают этот день, к сожалению, со следующими результатами:



С 28 ноября 2024 года по сегодняшний день зафиксировано:

124 инцидента нарушения прав представителей СМИ на проевропейских акциях и/или в случаях, связанных с акциями, в общей сложности 147 журналистов, фотографов и операторов стали мишенью репрессий.



Из них 24 репортера пострадали БОЛЕЕ одного раза, им повредили технику и/или они получили физические травмы, были оштрафованы или против них возбудили дело.



Полиция выписала штраф в размере 5000₾ ($1802) 17 журналистам по обвинению в перекрытии проезжей части".



По заявлению организации, во время освещения протестных акций в Тбилиси и других городах Грузии, случаи препятствования работе журналистов, операторов и фотографов, словесных и физических оскорблений, повреждения или изъятия техники приобрели характер тенденции.



В последнее время также стало тенденцией штрафовать представителей СМИ за перекрытие дороги во время освещения протестных акций. Были зафиксированы также случаи притеснения журналистов и увольнения с работы из-за выражения критической позиции.





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