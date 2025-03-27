

Следующее судебное заседание по делу Мзии Амаглобели состоится 31 марта

27.03.2025 13:01





Основное слушание дела Мзии Амаглобели возобновится в Батумском городском суде 31 марта. На этом слушании адвокаты выступят со вступительными заявлениями, а обвинение представит свидетелей.



Пока неизвестно, кто будет допрошен на следующем слушании.



Мзия Амаглобели находится под незаконным арестом. В знак протеста она объявила голодовку, которая длилась 38 дней. О том, что Мзия Амаглобели наказана за свою журналистскую деятельность, свидетельствуют несколько обстоятельств, например, поддельный протокол, на основании которого Мзия Амаглобели была приговорена к лишению свободы.



Дело Мзии Амаглобели рассматривает квалифицированный судья Нино Сахелашвили. 3 марта 2025 года Эстония ввела против нее санкции именно в связи с «делом Мзии Амаглобели» — за нарушение прав журналистки. После того, как Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к тюремному заключению на основании поддельного документа, Сахелашвили, назначенная на испытательный срок, была назначена судьей пожизненно . Нино Сахелашвили не имеет квалификации юриста по уголовному праву.



Ожидается, что судья Нино Сахелашвили вынесет вердикт по делу Мзии Амаглобели.



Мзия Амаглобели обвиняется в нападении на сотрудника полиции. В случае признания ее виновной ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.



Судья Виктор Метревели исключил значительную часть доказательств из этого дела. Судья исключил из списка свидетелей, подлежащих допросу защитой, 17 человек, 18 видеодоказательств, 13 протоколов осмотра и 14 письменных доказательств.



«Мало того, что Мзия Амаглобели остается под незаконным арестом, так еще и грузинская судебная система демонстративно лишила его права защищать себя и доказывать свою невиновность», — говорится в заявлении адвокатов Мзии Амаглобели. Интересы Мзии Амаглобели представляют Ассоциация молодых юристов, юридическая фирма BLB и ее старший партнер Майя Мцариашвили; Адвокаты – Ражден Химшиашвили и Каха Церетели.



18 марта 2025 года судья Салих Шаинидзе оштрафовал Мзию Амаглобели на 2000 лари по административному делу. В данном случае судья отказался допрашивать начальника Департамента полиции Аджарии Григола Беселию и начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, заявив, что то, что видно на видеозаписях, представленных суду защитой, не оспаривается.



На видео видно, как Мзию Амаглобели задерживает непосредственно начальник Департамента полиции Аджарии назначен Григол Беселия, Григол Беселия, в то время как, согласно протоколу задержания, Мзию Амаглобели задержал другой сотрудник полиции, Гоча Ванадзе. Судья также счел бесспорным видео, на котором слышен голос начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, говорящего о том, что Мзия Амаглобели арестована по статье 150 Уголовного кодекса. В поддельном протоколе указано, что Мзия Амаглобели была арестована по статье 173 Уголовного кодекса Грузии и что Мзия Амаглобели якобы оскорбляла сотрудников полиции.



Несмотря на эту ложь, судья Салих Шаинидзе признал Мзию Амаглобели виновной в совершении преступления. Адвокаты Мзии Амаглобели пока не представили решение судье Салиху Шаинидзе. Они планируют обжаловать это решение.



Адвокаты Мзии Амаглобели также намерены подать апелляцию в Европейский суд по правам человека.





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