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Семьи политзаключенных провели акцию у здания Общественного вещателя Грузии
29.04.2025 15:12
Семьи политзаключенных, арестованных за участие в протестах, провели акцию у здания Общественного вещателя Грузии.
Сегодня они также официально направили заявление в Общественный вещатель.
В заявлении, зачитанном у здания Общественного вещателя, говорится:
«Мы, семьи узников совести, обращаемся к вам с искренней просьбой и твёрдым требованием, исходя из тяжёлого положения, в котором находятся наши близкие:
Требуем выделить прямой эфир в прайм-тайм, чтобы мы и общественность могли получить информацию о состоянии узников совести и событиях вокруг них. Считаем, что право общества на информацию должно быть приоритетом.
Требуем, чтобы Общественный вещатель организовал полные прямые трансляции всех судебных процессов, связанных с политзаключёнными.
Известно, что только Общественный вещатель имеет право на видеосъёмку судебных заседаний, что критически важно для прозрачности процессов и справедливого информирования общества.
Уже пять месяцев 54 гражданина находятся в заключении без предъявления обоснованных обвинений. Это узники совести — люди, выбравшие гражданскую ответственность и борьбу за свободу.
Наши требования основаны на уставных целях Общественного вещателя — обеспечивать полное освещение вопросов общественного интереса с соблюдением принципов независимости, беспристрастности и объективности.
Мы требуем:
▪️ В течение трёх дней обеспечить нам прямой эфир в прайм-тайм;
▪️ Начать полноценную прямую трансляцию всех судебных процессов по делам узников совести.
Против нас действует огромный системный ресурс дискредитации. В таких условиях Общественный вещатель обязан, как минимум, помочь донести наш голос до общества и обеспечить сбалансированное информирование.
В случае невыполнения требований мы будем вынуждены обратиться в международные организации по мониторингу общественного вещания, включая Public Media Alliance, Европарламент, департамент свободы СМИ Совета Европы, Международную федерацию журналистов (IFJ) и другие влиятельные структуры, чтобы обратить их внимание на возможные нарушения общественным вещателем своих обязанностей перед обществом».
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