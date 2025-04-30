

Грузинские НПО призвали международных партнеров Грузии заявить о своей позиции

30.04.2025 17:22





Грузинские неправительственные организации отреагировали на скоординированные обыски в домах активистов и руководителей фондов и призвали международных партнеров четко заявить о своей позиции касательно ситуации в Грузии.



Как указано в заявлении, мишенью действий правительства и силовиков являются люди, находящиеся на передовой гуманитарной работы и оказывающие помощь наиболее уязвимым группам общества, включая людей с ограниченными возможностями, внутренне перемещенных лиц, малообеспеченные семьи и жертв насилия.







Что говорится в заявлении

«Неправительственные организации играют важную роль в областях, где государственная поддержка недостаточна, предоставляя продовольствие, жилье, медицинскую помощь, образование и психосоциальные услуги тем, кто в них больше всего нуждается.



Использование государственной власти для пресечения деятельности таких фондов не только морально неоправданно, но и ведет к криминализации проявлений сострадания и заставляет молчать тех, кто борется за достоинство и справедливость. Обыски, которые проводились без надлежащих правовых оснований и прозрачности, имеют политическую подоплеку и являются частью более широкой кампании против гражданского общества и демократических институтов.



Эта атака является частью общей тенденции демократического отката в Грузии, которая включает в себя принятие закона об »иностранных агентах», подавление СМИ и продолжающееся давление на независимые организации. Все это представляет угрозу свободе объединений и выражения мнений, евроатлантической интеграции страны и ее международной репутации.



Мы призываем международных партнеров Грузии четко заявить о своей позиции в отношении этих действий и поддержать грузинский народ и гражданское общество в этот критический момент.



Нас невозможно запугать. Мы продолжим помогать тем, кто в этом нуждается. Мы защитим демократическое будущее Грузии».



28 апреля прокуратура провела скоординированные обыски в домах руководителей фондов, помогающих протестующим и политзаключенным. Обыски прошли у Нануки Жоржолиани, Мариам Баджелидзе, Гуги Хелая и Алеко Цкитишвили. Сотрудники прокуратуры вошли в их жилища на основании постановления судьи. В постановлении указано, что расследование ведется по делам о «саботаже» и «содействии иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, в осуществлении враждебной деятельности».



Примечательно, что однопартийный парламент «Грузинской мечты» добавил в Уголовный кодекс статью «государственная измена», согласно которой «саботаж и содействие враждебной деятельности иностранному государству» будут считаться государственной изменой.



17 марта в Грузии были заморожены средства фондов, направлявшиеся на помощь оштрафованным участникам протестов и семьям политзаключенных. Были заблокированы счета «Фонда Нануки», а также фондов Ники Гилаури и Тбилисского дома прав человека.



В заявлении прокуратуры указывается, что средства были арестованы в рамках расследования «саботажа» и «деятельности, направленной против конституционного строя».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





