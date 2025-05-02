

ЦСС представил заключения amicus curiae в отношении 11 протестующих, задержанных по уголовным обвинениям

02.05.2025 20:12





Центр социальной справедливости представил заключения amicus curiae по уголовным делам 11 лиц, обвиняемых в организации и участии в групповом насилии во время проевропейских митингов с 28 ноября по 8 декабря. Организация призывает Тбилисский городской суд критически оценить намерения действий подсудимых, адекватность доказательств обвинения и потенциальную политическую мотивацию, лежащую в основе обвинений.



Прокуратура обвиняет подсудимых — Андро Чичинадзе, Онисе Цхададзе, Гурама Мирцхулава, Джано Арчаия, Луку Джабуа, Руслана Сивакова, Реваза Кикнадзе, Георгия Терашвили, Валерия Тетрашвили, Сергея Кухарчука, Ираклия Керашвили, Звиада Цецхладзе, Вепхию Касрадзе, Васила Кадзелашвили, Ираклия Миминошвили, Георгия Горгадзе, Инсафа Алиева, Торнике Гошадзе и Николоза Джавахишвили — в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии, которая касается организации группового насилия (от 4 до 6 лет лишения свободы) и участия в нем (от 2 до 5 лет лишения свободы).



Организация призывает суд оценить, имеются ли в уголовном деле доказательства, подтверждающие, что обвиняемые имели умысел на организацию группового насилия, давали указания относительно совершения преступления, планировали насильственные действия и руководили ими.



Центр социальной справедливости подчеркнул политический контекст, окружающий уголовные дела, и заявил, что необходимо определить, являются ли уголовные дела нарушением прав, предусмотренных статьей 18 Европейской конвенции о правах человека.



«Целью статьи 18 Европейской конвенции о правах человека является запрет злоупотребления властью со стороны властей, что связано с ограничением прав с различными коннотациями», — заявляет организация, отмечая, что данная статья была разработана с целью содействия сохранению демократии и защиты прав, одновременно защищая предусмотренные Конвенцией права и свободы от угрозы тоталитаризма.



Организация отметила, что обвиняемые говорят о дискриминационных причинах уголовного преследования в отношении них, а также отметила, что в деле не представлено никаких объективных доказательств, которые бы подтверждали, что они совершили преступление и что их наказывают за критику решения правительства и участие в протестах.



Для обеспечения справедливости и прозрачности организация призвала суд сравнить следственную практику по этим делам с другими уголовными процессами и оценить правовую обоснованность и соразмерность мер, принятых в отношении обвиняемых.



«Учитывая все вышеизложенное, Центр социальной справедливости надеется, что суд примет во внимание представленный документ, вынесет справедливое решение и не допустит незаконного уголовного преследования обвиняемых», — отмечают в организации.



Решение властей «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года вызвало протесты против режима, которые привели к уголовному преследованию более 50 человек. Большинство из них считаются политическими заключенными. Дело 11 задержанных рассматривает судья Тбилисского городского суда Нино Галусташвили. В настоящее время дела находятся на стадии рассмотрения по существу.



Источник: Civil Georgia

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