

Дело Амаглобели стало символом жестокого обращения «Грузинской мечты» к СМИ - PCSC

04.05.2025 13:45





Пражский центр гражданского общества (PCSC) 3 мая сделало заявление в поддержку задержанного в Грузии медиаменеджера Мзии Амаглобели. В тексте говорится, что во Всемирный день свободы печати, они выражают солидарность не только с Амаглобели, но и с грузинскими журналистами, которые сталкиваются с растущим насилием.



«Сегодня, отмечая Всемирный день свободы печати, мы думаем о грузинских журналистах, которые сталкиваются с постоянно растущим насилием и угрозами.



Дело Мзии Амаглобели стало символом жестокого обращения «Грузинской мечты» со средствами массовой информации.



«Сегодня это я, завтра это может быть любой, кто мечтает о справедливой, демократической, европейской Грузии», — пишет она в письме, отправленном из тюрьмы.



Мзия, основатель двух СМИ, находится под стражей с января и ей грозит несоразмерное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет за инцидент с начальником полиции.



По данным Amnesty International, только в 2024 году в Грузии было зафиксировано около 200 случаев физических и словесных нападений на журналистов. К ним относятся серьезные травмы, незаконные задержания, штрафы и преднамеренное повреждение рабочего оборудования», — говорится в заявлении международной организации.



Пражский центр гражданского образования работает над укреплением СМИ и гражданского общества в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.





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