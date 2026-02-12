Правительство Грузии также планирует изучить цены на пестициды и агрохимикаты

Правительство начнет изучение цен на пестициды и агрохимикаты. Об этом на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр коалиции «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



«Как вы знаете, мы начали углубленное изучение цен в таких важных сферах, как - продукты питания, лекарства и топливо, и мы запускаем аналогичный процесс и для пестицидов и агрохимических продуктов.



Наша оценка показывает, что в Грузии существуют как высокие цены на пестициды, так и практика их чрезмерного потребления. В обеих областях есть серьезные проблемы, и Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства на основе консультаций с фермерами и специалистами отрасли в ближайшем будущем создаст справедливую систему. Это наша цель и задача, которая обеспечит доступные цены на пестициды для населения. Я хотел бы поблагодарить Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства за уже проделанную работу. Это очень серьезная и важная задача, и я уверен, что мы увидим ощутимые результаты в этой области», — заявил Ираклий Кобахидзе.







