Запрет на пластик приведет к росту цен на продукцию — Ассоциация по развитию птицеводства

Переход на картонную упаковку при производстве яиц имеет два основных недостатка: высокая стоимость и своеобразное поведение потребителей — об этом в интервью BMG рассказал Зураб Учумбегашвили, глава Ассоциации по развитию птицеводства.



По его словам, потенциальный запрет на пластиковую упаковку приведет к значительным изменениям в производственном процессе и росту цены на продукт.



«Во многих европейских странах упаковка яиц полностью перешла на картонные контейнеры. Внедрение этого здесь имеет два минуса: первый — финансовый аспект, так как картонная упаковка значительно дороже. Второй — менталитет грузинского потребителя: он не купит товар, пока не посмотрит внутрь и не увидит, какие яйца там находятся. Попытки открыть картонные коробки часто приводят к повреждению и разбиванию яиц», — утверждает Учумбегашвили.



По его словам, картонные упаковочные материалы не производятся в Грузии, и предприятиям приходится импортировать их, что напрямую влияет на цену конечного продукта:



«Эти контейнеры не производятся в Грузии. Мы импортируем их из Болгарии и Турции, потому что крупные розничные сети, в том числе Carrefour, потребовали, чтобы этот тип упаковки также был доступен. Однако это удовольствие обходится гораздо дороже».



На вопрос о том, насколько вырастет цена на продукт, Учумбегашвили пока не может назвать точные цифры, но проводит параллель с другими секторами: «Повышение цен неизбежно. Возьмем, к примеру, воду — люди покупают ее в пластиковых бутылках, потому что это дешевле. Только представьте себе разницу в цене между стеклом и пластиком».



Ограничение также распространяется на упаковку мясных продуктов. По словам Зураба Учумбеашвили, некоторые материалы, используемые на рынке для упаковки мяса, могут не подпадать под запрет из-за своего специфического состава.



«В европейских странах, будь то Германия или Франция, кондитерские и другие продукты обычно продаются в пластиковых контейнерах, и люди там не умирают. Я не считаю правильным запрещать все одним махом», — заявляет Учумбегашвили.



На данном этапе бизнес-сектор ожидает от министерства большей ясности и разумных сроков для внедрения новых правил, чтобы адаптировать свои производственные процессы к новым требованиям.



Правительство планирует запретить продажу продуктов питания и напитков в розничных сетях в пластиковых бутылках и пластиковой упаковке. Согласно информации, полученной от Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, проект постановления правительства предусматривает, что с 1 февраля 2027 года будет запрещено производство, импорт и размещение на рынке продуктов питания, упакованных в пластиковые материалы. Положение применяется не только к напиткам, но и к продуктам питания любой категории. Запрет не будет распространяться на подсолнечное масло и питьевую воду в емкостях объемом 10 литров и более. По данным министерства, цель заключается в сокращении загрязнения окружающей среды пластиком.







