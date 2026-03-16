Сеть супермаркетов «2 набиджи» готова отказаться от системы «Кэшбэков»

16.03.2026 15:12





«Кэшбэк» нам совершенно не нужен, это не наша инициатива, и мы готовы хоть завтра его обнулить, если поставщик на это пойдёт. Мы проводим акции за счёт собственной прибыли, чужими деньгами мы не играем, — об этом на заседании парламентской комиссии по регулированию цен на продукты питания заявил генеральный директор «2 набиджи» Арчил Меликaдзе.



По его оценке, их «не интересуют никакие ретро-бонусы или другие виды бонусов».



Я не знаю, что такое стандартная цена - мы хотим эксклюзивную цену. Мы - самая крупная сеть, продаём больше всех и требуем от поставщика лучшую цену, которую затем передаём клиенту. В этом и заключается суть нашей модели. Это называется «софт-дискаунтер». Лучшие примеры этого - немецкие сети «Lidl» и «Aldi». У них мы многому учимся. У нас постоянно работают консультанты - бывшие топ-менеджеры этих двух компаний. Мы учимся у них и идём тем путём, который они прошли в Европе. Мы примерно на 20–25 лет отстаём от Восточной Европы и примерно на 35 лет - от Западной. Мы знаем, какой путь должны пройти, знаем, куда должны прийти, и учимся на лучших примерах. Это та модель, по которой работают они, и мы следуем ей. Мы хотим предлагать качественный стандартный продукт по хорошей цене, на который устанавливаем минимальную наценку, потому что хотим быть наиболее эффективными с операционной точки зрения. Это один из важных элементов нашей модели. При этом мы хотим предложить потребителю лучшую цену. По этой бизнес-модели мы продолжим работать и в будущем.



Ещё раз повторю: никакие ретро-бонусы или другие виды бонусов нас не интересуют, они нам не нужны. Если потребуется, мы будем делать скидки за счёт собственных средств», — заявил Арчил Меликaдзе.





